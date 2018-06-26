Samsung bu yıl hedefine ulaşamayabilir
Tahminlere göre Samsung, bu yıl akıllı telefon hedefine ulaşamayabilir! İşte bunun nedeni.
Yaşanan ciddi rekabete rağmen Samsung hâlâ Dünya'nın en büyük akıllı telefon satıcısı. Ancak firma bu konumunu korumaya devam ediyor olsa da, özellikle gelişen Asya marketlerinde büyümesi ciddi bir şekilde yavaşlamış durumda. Bu yavaşlama da Samsung'un kendisi için belirlediği hedefleri etkiliyor gibi gözüküyor.
The Investor'un haberine göre Samsung'un bu yıl yıllık hedef akıllı telefon dağıtımına ulaşması pek mümkün gözükmüyor. Firmanın bu yıl 350 milyon akıllı telefon dağıtımı hedefini belirlediği belirtiliyor. Bu başarısızlığın sebepleri arasında ise artan market doygunluğu, beklenenden az Galaxy S9 satışı, Çin'de yaşanan kötü performans ve artan rekabet yer alıyor.
Haberde belirtilene göre ilginç bir şekilde Samsung'un 2018 için ilk hedefi 320 milyon dağıtımdı ancak ilk çeyrekte Galaxy S9'un ön sipariş sayısı artınca bu sayının değişimine karar verdi. Ayrıca 350 milyon hedefi, Samsung'un daha önceki dağıtımlarının her birinin üzerinde gözüküyor.
Firma 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 319.7 milyon, 309.4 milyon ve 319.8 milyon ünite dağıtımı yapmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 78 milyon ünite dağıtımı yapıldı. İlk zamanlardaki heyecan dalgasının sona ermesi ile beraber de analistler artık Galaxy S9'un yıllık 30 milyona ulaşmasını bekliyorlar...
Levent Öztürk
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