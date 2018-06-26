Samsung bu yıl hedefine ulaşamayabilir

Tahminlere göre Samsung, bu yıl akıllı telefon hedefine ulaşamayabilir! İşte bunun nedeni.

Samsung bu yıl hedefine ulaşamayabilir...

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