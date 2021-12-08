Samsung'da Büyük Birleşme: İki Önemli Bölüm Artık Tek Çatı Altında!

Samsung, akıllı telefon bölümünü tüketici elektroniği bölümünün altına alacağını açıkladı. Ancak iki bölümün CEO'ları farklı olacak. Bu hareket, şirketin, özellikle Samsung telefonları olmak üzere hem dahili hem de genel donanım üzerindeki iddiasını korurken, geniş bir ilgi alanı ve teknoloji yelpazesine odaklanmayı sürdürme planlarını gösteriyor.
Yeni düzenlemede iki bölümü yöneten iki farklı CEO olacak (eskiden üç tane vardı). Samsung'u Dünya'nın en büyük televizyon markası haline getiren Jong-Hee Han, SET olarak adlandırılan yeni yapının iki CEO'sundan biri olacak. Yarı iletken bölümü ise daha önce Samsung'un elektro mekanik bölümünün yöneticiliğini yapan Kyehyun Kyung'ın sorumluluğunda olacak.
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