Samsung, büyük farkla Güney Kore'nin en değerlisi.
Düzenlenen yeni bir listeye göre Samsung, pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde Güney Kore'nin en değerli firması!
Değerlendirme ve strateji danışmanı Brand Finance, Güney Kore'deki en değerli 50 firma listesini yayınladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Samsung, ülkedeki en değerli ve en güçlü firma olarak ortaya çıktı. Firmaların değerlendirmeleri ise kendisinin Brand Finance Güney Kore 50 lig tablosu ve bazı diğer etkenler ile yapılıyor.
Görünene göre pazarlama yatırımı, sürdürülebilirlik ve kâr, tanınırlık, tercih ve firma gelirinin bir kısmı da markaya katkı sağlıyor.
Brand Finance analistleri Samsung'u listenin en üstüne yerleştirmekte. Firmanın söylediğine göre Samsung'un marka değeri 51.4 milyar dolardan %12 artmış durumda. Bu da listedeki en değerli ikinci firmanın neredeyse beş katı.
Araba üreticisi Hyundai, ülkenin ikinci en değerli firması. Firmanın marka değeri 8.8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ve bu da bir önceki yıla göre %4'lük bir artış olarak gözüküyor.
Samsung Fire & Marine, bu yıl Güney Kore'de en hızlı büyüyen ikinci marka olarak gözüküyor ve marka değeri, %42 artarak 2.7 milyar dolara ulaşmış durumda. Marka değerinin bu ciddi artışı da 2016 yılındaki devasa performansına bağlanıyor.
Samsung'un geçirmekte olduğu rekor yıl düşünülürse, önümüzdeki çeyreklerde marka değerinin daha da artacağını tahmin etmek pek garip olmaz.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın