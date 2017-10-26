Samsung, büyük farkla Güney Kore'nin en değerlisi.

Düzenlenen yeni bir listeye göre Samsung, pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde Güney Kore'nin en değerli firması!

Güney Kore'nin en değerlisi Samsung...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP editörleri sizler için seçti!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Steam'den hediye kartı işlevi!
iPhone X, Uygulamalar Arasında Takılmadan Geçiyor
Android ve iOS için 5 Microsoft Uygulaması
Vestel Venus e3 n11.com'da Satışta!
İnternetin En Fena Çuvallayanları!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir