Samsung'un Büyük Kaybı: Şirketin Efsane İsmi Hayatını Kaybetti

Samsung'un başarısının büyük kısmı kendisine atfedilen Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee, hastanede geçirdiği 6 yıldan sonra hayatını kaybetti.

  • Levent Öztürk
Samsung Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti.

Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin bir kalp krizi sonrasında, hastanede altı yıldan fazla zaman geçirdikten sonra, 78 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Yönetici, Samsung'u Dünya'daki en başarılı teknoloji firmalarından birine dönüştürmeye yardımcı olmuş olsa da, rüşvet ve vergi kaçırmadan suçlu bulunmuş ve işçi sendikalarını tanımamak sebebiyle eleştirilmişti. Lee'nin bir eşi ve üç çocuğu bulunuyor.

Reuters'ın söylediğine göre Samsung Group iştirakleri 2019 yılında 289.6 milyar dolar gelir gördü ve bu da Güney Kore'nin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %17'sini oluşturuyordu. Firmanın başarısı ise Lee'nin 1987-2008 ve 2010-2020 yılları arasındaki başkanlığına atfediliyor.

Lee'nin ölümünün kesin sebebi veya bir vasiyet bırakıp bırakmadığı henüz bilinmiyor. Samsung'un bir aile firması olması (alışılanlardan çok daha büyük olsa da) sebebiyle Lee'nin konumunu kimin alacağı sorusunun karmaşık bir durum yaratma potansiyeli bulunuyor.

Seoul Ulusal Üniversitesi'nden bir profesör olan Park Sang-in, bu konu hakkında "Lee'nin hastaneye yatırılmasının üzerinden altı yıl geçti, yani eğer çocuklar arasında bir ortak karar varsa Samsung düzenli bir şekilde devam edecektir. Eğer yoksa, bir kavganın çıkması mümkün" dedi.

Samsung'un söylediğine göre Lee Kun-hee'nin cenazesi küçük bir aile organizasyonu olacak.

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