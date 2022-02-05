Samsung Çalışanları, Artık Programlama Öğrenmek Zorunda!

Samsung, artık tüm giriş seviyesi çalışanlarının kodlama dersleri almasını şart koşuyor!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Çalışanları Programlama Öğrenmek Zorunda

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