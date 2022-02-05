Samsung Çalışanları, Artık Programlama Öğrenmek Zorunda!

Samsung Electronics, yeni çalışanları için portföyüne yeni bir eğitim kursu daha ekledi. PulseNews tarafından bahsedilen habere göre, artık Samsung'da çalışmaya başlayan her kişinin bilgisayar programlama konusunda bir eğitim kursu alması gerekiyor.
Bu yeni gereklilik, Samsung'un finans veya pazarlama departmanları için de dahil. Samsung, her bir departmanında çalışacak kişileri artık bu eğitime tabi tutacak. Kurs süresi 6 hafta olarak belirlenmiş durumda.
Samsung'un buradaki fikri, çalışanların iş tanımlarının ötesinde analitik düşünme becerilerinin gelişmesi ve potansiyel olarak yazılım segmentinde problem çözücü olmalarını istemesi. 6 haftalık eğitim süresi, Python ve Java gibi programlama dillerini kapsayacakken, şirkette yazılım mühendisi gibi pozisyonlarda görev yapan çalışanlara daha üstü düzey programlama kursları da sunuluyor.
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