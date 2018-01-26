Samsung, Canalys'in Araştırmasını Yalanladı

Samsung, Xiaomi'yi Samsung'un üzerinde gösteren piyasa raporunu sert bir şekilde yalanladı!

Samsung, Canalys'in Araştırmasını Yalanladı

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