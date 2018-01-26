Samsung, Canalys'in Araştırmasını Yalanladı
Samsung, Xiaomi'yi Samsung'un üzerinde gösteren piyasa raporunu sert bir şekilde yalanladı!
Samsung, kendisinin Hindistan piyasasında hala "açık ara farkla" birinci olduğunu söylüyor. Bu açıklama aslında Canalys'in hazırladığı bir piyasa raporuna cevap olarak yapıldı. Singapurlu piyasa araştırma şirketi, Xiaomi'nin Hindistan'da 2017 son çeyreğinde 8.2 milyon ünite satarken, Samsung'un 7.3 milyon ünite sattığı raporunu yayınlamıştı.
Bu rapora cevap vermek için konuşan bir Samsung yetkilisi şunları söyledi: "Samsung, açık arayla Hindistan'da en çok satan telefon markası. Tüketicilere yönelik satışları izleyen GfK'ya göre, 2017 son (Kasım) çeyreğinde Samsung %45 pazar payı değerine ve %40 pazar payı hacmine sahipti. Samsung tam kapsamlı bir piyasa oyuncusu ve akıllı telefon işini 2017'de Hindistan pazarının her bölümünde liderlik etti. Daha da önemlisi, Samsung Hindistan'ın 'En Güvenilen' markası. Bizim tartışılmaz liderliğimizi, Hindistan'daki milyonlarca tüketicinin sevgisine ve güvencesine borçluyuz."
2015'te Samsung, yine bir Canalys raporuna karşı benzer bir tutum sergilemişti. Bu olayda piyasa araştırma şirketi, Micromax'ın Hindistan'daki en çok satan akıllı telefon üreticisi haline geldiğini açıklamıştı.
Ali Ruhi Öztürk
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