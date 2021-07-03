Samsung Care+ Sigorta Paketleri Şimdi Türkiye'de!

Samsung Galaxy akıllı telefon satın almak isteyenlere sevindiren haber Samsung'dan geldi. Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcıları için kapsamlı bir sigorta ürünü olan Samsung Care+ sigorta ürünleri Türkiye'de kullanıcılara sunuldu.

Samsung Care+ Sigorta Paketleri Şimdi Türkiye'de!

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