Samsung, Çentiksiz, Delikli Bir Telefon Gösterdi
Samsung, çentik yerine ön kamerayı barındıran bir delik kullanan telefonunu kısaca gösterdi!
Samsung, Çin'de Galaxy A9s ve Galaxy A6s'i gösterdiği etkinlikte Galaxy A8s adlı yeni bir telefon da gösterdi. "Tamamen ekran" tanımını karşılamaya çok yaklaşan telefonda bir ön kamera deliği, çentiğin yerine geçiyor.
Bir deliğin ekranın üstündeki çentikten daha iyi olup olmadığı tartışmalı bir konu. Nihayetinde video izlerken görüntünün 'ortasında' bir delik görmemek için videyou küçültmek durumunda kalacağınız açık. Samsung'un görüntülerinde deliğin ekranı engellemediği gösteriliyor, yani kamera ekranın görüntüsünü engellemiyor olabilir veya video izlerken kamera görünmez hale geliyor olabilir.
Telefon kafalarda birçok soru işareti oluşturuyor. 2019'un başında çıkacağı söylenen Galaxy A8 heyecan verici görünüyor, ancak konsept telefonlara dikkatle yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Galaxy A8s gerçeğe dönüşürse, Galaxy S10'un çentiksiz ekranının öncüsü olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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