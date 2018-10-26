Samsung, Çentiksiz, Delikli Bir Telefon Gösterdi

Samsung, çentik yerine ön kamerayı barındıran bir delik kullanan telefonunu kısaca gösterdi!

Samsung, Çentiksiz, Delikli Bir Telefon Gösterdi

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