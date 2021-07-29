Samsung'dan, Cep Telefonu Üretimi İçin Yeni Karar

Samsung Electronics, Pakistan'daki mobil cihaz üretim kapasitesini genişletmek istiyor. Bildirilene göre firma, telefonları yerel olarak üretmek amacıyla Lucky Corp. ve Kia Motors'un ortak girişimi olan Lucky Motor Corporation ile bir anlaşma yaptı.
Lucky Motor Corporation tarafından yapılan duyuruya göre şirket, Port Qasim'deki otomobil fabrikasında Samsung cep telefonları üretecek. Elbette fabrikanın bu amaç için yeniden düzenleneceği kesin.
Samsung'un Pakistan'da telefon üretmeye başlama kararının, hükümetin geçen yıl başlattığı Mobil Cihaz Üretim Politikası (MDMP) ile oldukça ilgili olduğunu da söyleyebiliriz. Sanayi ve Üretim Bakanlığı, yerel ekonomiyi güçlendirmek ve imalatta büyümeyi kolaylaştırmak için MDMP programını oluşturmuştu.
Program, 2022 yılına kadar Pakistan'da satılan tüm cep telefonlarının %80'inin yerel olarak üretilmesini hedefliyor. Bu, ülkede satılan tüm Samsung telefonlarının %80'inin Lucky Motor Corporation tarafından üretileceği anlamına gelmeyecek, ancak yine de büyük bir kısmını kapsayacak.
Bu strateji, muhtemelen Samsung'un daha güçlü bir yerel tedarik zincirine sahip olmasına imkan tanıyacak. Buna karşılık, daha düşük üretim maliyetleri, Pakistan'da cep telefonları için daha uygun çıkış fiyatları sağlayacak.
Yerel telefon üretimi, özellikle Vivo, Oppo ve Realme gibi Çinli rakiplerin Pakistan'da faaliyet gösteren üretim tesislerine sahip olması nedeniyle, şirketin rekabetçi kalmasına yardımcı olacaktır.
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