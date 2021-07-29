Samsung'dan, Cep Telefonu Üretimi İçin Yeni Karar

Samsung, cep telefonu üretimi konusunda oldukça ciddi bir karara daha imzasını attı: Koreli dev, Pakistan'da telefon üretimine başlamayı amaçlıyor...

  • Levent Öztürk
Samsung, Pakistan'da üretime başlayacak...

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