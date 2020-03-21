Samsung'dan Çok Özel Bir Galaxy S20+ Modeli Daha Geldi

Samsung ve Japon operatör NTT Docomo, firmanın üst seviye telefonunun Tokyo 2020 Olimpiyatları logosuna sahip olan sınırlı sürümü Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition'ı duyurdu. Telefonun adında Samsung markasının bulunmaması ilgi çekiyor. Japonya'da "Galaxy"nin firmanın adı ile eşleşmiş olması ve cihazın, Samsung'un yenilenmiş 2020 Tokyo Olimpiyatları pazarlama stratejisini takip etmesi, bu durumun nedeni olarak görülüyor.
Donanım açısından telefonun kendisi normal Galaxy S20+ 5G modelinden farklı değil. Ancak özel bir dış tasarıma sahip olmanın yanı sıra muhtemelen bir Tokyo 2020 Olimpiyatları teması ile beraber sunulacak.
Ayrıca, geçmişte sunulan diğer Olimpiyat Oyunları sürümlerinin aksine bu yeni sürüm sadece Olimpiyat sporcuları için tasarlanmadı. Geçtiğimiz sene Galaxy S10+ Olympic Games Edition'da olduğu gibi kullanıcılara da satılacak ve Haziran ayında dağıtıma geçmesi bekleniyor. Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition şu anda NTT Docomo aracılığı ile rezerve edilebiliyor ve 114,840JPY (yaklaşık 1.050 dolar) fiyat etiketine sahip. Yani standart sürümden sadece 15 dolar daha pahalı.
Ancak, Toyko 2020 Olimpiyat Oyunlarının planlanan 24 Temmuz – 9 Ağustos zaman aralığında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil. UEFA Premier Lig'ten Formula E'ye kadar Dünya genelinde pek çok büyük spor etkinliği Coronavirüs salgını sebebiyle ertelendi ya da iptal edildi. Olimpiyatlar plana uygun bir şekilde gerçekleştirilmese bile, Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition'ın yayımının planlandığı şekilde devam edeceği kesin.
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