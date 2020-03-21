Samsung'dan Çok Özel Bir Galaxy S20+ Modeli Daha Geldi

Tokyo 2020 Olimpiyatlarının planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Corona Virüs salgını halen belli değil. Ama bu durum, Samsung'un Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition'ı tanıtmasını engelleyemedi.