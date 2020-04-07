Samsung'un Corona'da Öngördüğü Gelir, Beklendiği Gibi Değil

Samsung'un 2020 yılı ilk çeyrek tahmini sonuçları, Koronavirüs'ün teknolojiyi nasıl etkilediğini çok net bir şekilde gösteriyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'un Düşündüğü Gelir, Wall Street'i Tutmadı!

Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği şu dönemde, kuşkusuz pek çok alanda olduğu gibi teknoloji şirketleri de salgından etkilendi. Pek çok şirketin mağazalarını geçici olarak kapatmak, fabrikalarındaki üretimleri askıya almak durumunda kaldığı bu dönemde, elbette sağlanan kazançta da düşüşler söz konusu. Ancak Samsung, buna rağmen vites yükseltmiş gibi görünüyor.

Samsung'un açıkladığı 2020 ilk çeyrek tahmin raporlarına göre, Güney Koreli şirket, 44.9 milyar dolarlık satış, 5.2 milyar dolarlık işletme karını hedefliyor. Bu rakamlar, şirketin geçtiğimiz 2019 senesi ilk çeyrek raporlarına göre artış beklediğini gösteriyor. Zira 2019 mart ayı itibariyle Samsung'un açıkladığı gelir 42.8 milyar dolar, yine aynı dönem itibariyle işletme karı da 5.1 milyar dolar seviyesindeydi.

Ancak Samsung'un öngörüsü, yine de Wall Street analistlerinin tahmini kadar yüksek değil. Zira analistler, Samsung'un mart ayı itibariyle 50 milyar dolar yıllık çeyrek gelir raporlayacağını düşünüyordu. Bu açıdan koronavirüsün Samsung'un gelirini vurduğunu söylemek mümkün.

Yine de görünüşe göre Samsung, koronavirüs salgınından çok fazla yara almış değil. Zira Güney Koreli şirket, her ne kadar yapılan "tahminlerde" Wall Street analistlerinin bahsettiği rakamı karşılayamayacak olsa bile, bu yılın ilk çeyreğini bir önceki yıla göre karla kapatacak.

Samsung, 2020'nin ilk 3 aylık kesin performans sonuçlarını nisan ayı sonunda yayınlayacak. O zamana kadar bu paylaşılanlar şimdilik "tahminden" ibaret.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Extraction filmi 24 Nisan'da Netflix'te! Fragman yayınlandı
Legends of Runeterra 30 Nisan'da oyuncuların karşısına çıkıyor
Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in fragmanı yayında! Aşk 101 konusu nedir?
A101 9 Nisan 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler yer alıyor
Günün En çok Okunanları
Panama'da Bulunan Bu Arının Bir Yanı Erkek, Bir Yanı Dişi
Tesla, Model 3 Parçaları ile Solunum Cihazı Üretiyor
Tunus'ta Sokağa Çıkma Yasağını Bu Robotlar Kontrol Ediyor
Maskeler koronavirüsten nasıl koruyor?
NVIDIA'nın RTX Ekran Kartlarına Steam'den İyi Haber

 

 