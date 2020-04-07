Samsung'un Corona'da Öngördüğü Gelir, Beklendiği Gibi Değil

Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği şu dönemde, kuşkusuz pek çok alanda olduğu gibi teknoloji şirketleri de salgından etkilendi. Pek çok şirketin mağazalarını geçici olarak kapatmak, fabrikalarındaki üretimleri askıya almak durumunda kaldığı bu dönemde, elbette sağlanan kazançta da düşüşler söz konusu. Ancak Samsung, buna rağmen vites yükseltmiş gibi görünüyor.
Samsung'un açıkladığı 2020 ilk çeyrek tahmin raporlarına göre, Güney Koreli şirket, 44.9 milyar dolarlık satış, 5.2 milyar dolarlık işletme karını hedefliyor. Bu rakamlar, şirketin geçtiğimiz 2019 senesi ilk çeyrek raporlarına göre artış beklediğini gösteriyor. Zira 2019 mart ayı itibariyle Samsung'un açıkladığı gelir 42.8 milyar dolar, yine aynı dönem itibariyle işletme karı da 5.1 milyar dolar seviyesindeydi.
Ancak Samsung'un öngörüsü, yine de Wall Street analistlerinin tahmini kadar yüksek değil. Zira analistler, Samsung'un mart ayı itibariyle 50 milyar dolar yıllık çeyrek gelir raporlayacağını düşünüyordu. Bu açıdan koronavirüsün Samsung'un gelirini vurduğunu söylemek mümkün.
Yine de görünüşe göre Samsung, koronavirüs salgınından çok fazla yara almış değil. Zira Güney Koreli şirket, her ne kadar yapılan "tahminlerde" Wall Street analistlerinin bahsettiği rakamı karşılayamayacak olsa bile, bu yılın ilk çeyreğini bir önceki yıla göre karla kapatacak.
Samsung, 2020'nin ilk 3 aylık kesin performans sonuçlarını nisan ayı sonunda yayınlayacak. O zamana kadar bu paylaşılanlar şimdilik "tahminden" ibaret.
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