Samsung, COVID-19 Endişelerine Rağmen İptal Kararı Vermedi

Samsung'un ölümcül COVID-19 salgını ile ilgili endişelere rağmen yıllık hissedarlar toplantısını yapmaya karar verdiği belirtildi. Şirket, hastalığın yapılacak toplantıda yayılmasını engellemek için karşı önlemler alındığını da açıkladı.
2000 Kişi Katılacak
Şirketin yıllık hissedarlar toplantısı, çarşamba günü Güney Kore'nin Gyeonggi Eyaleti'nde yer alan Suwon şehrinde bulunan Suwon Kongre Merkezi'nde yapılacak. Toplantı için 2000 kişiye koltuk hazırlandığı belirtilirken, geçtiğimiz sene aynı etkinlik için 1000 sandalye hazırlanmış, fakat yıllık genel kurul toplantısına 1200'den fazla hissedar katılmıştı.
Korona Virüse Karşı 24.6 Milyon Dolar Bağışta Bulundu
Samsung, korona virüs salgını sebebiyle bugüne kadar pek çok önlem aldı. Fabrikalarını, tesislerini ve mağazalarının bir kısmını kapatan şirket, öte yandan Güney Kore'de Corona virüse karşı çalışmalari çin yaklaşık 24.6 milyon dolar bağışta da bulundu. Bu toplantı için de önlemler alan Güney Koreli şirket, toplantı için maske takmayı zorunlu tutarken, ayrıca bir termal tarama sürecini de hissedarlar için şart koşuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın