Samsung da, Çin'e "Elveda" Diyor!
Samsung, bu ayın sonunda atacağı yeni adımla birlikte, Çin'e "elveda" diyecek!
- Levent Öztürk
Blogofmobile'ın Koreli haber merkezi Chosun'dan yaptığı alıntıya göre Samsung'un Çin'deki son akıllı telefon üretim tesisi, bu ayın sonunda kapanacak. Samsung'un Çin'in Guangdong bölgesindeki Huizhou tesisi ilk üretim hattını 1992 Aralık tarihinde çalıştırmıştı. Bu yazın başlarında Samsung, Huizhou tesisinde üretimi ve çalışan sayısını azaltmaya karar vererek, firmanın Çin'deki etkisinin azalmaya devam etmesi durumunda olabileceklere işaret etmişti.
Samsung, Vietnam ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerdeki fabrikalarında akıllı telefon üretmeye devam edecek. Samsung'un Çin'deki son üretim tesisini kapatmasının arkasındaki bariz sebeplerden biri, firmanın yerel akıllı telefon piyasasında ciddi bir payı elinde tutamaması.
Piyasanın nasıl değişeceğini zaman gösterecekken, Samsung'un gelecekte üretim için Çin'e geri dönmesi için geçerli bir sebebi olup olmayacağı da henüz belli değil. Ancak o zamana kadar firma, üretimini diğer ülkelerdeki tesisleri aracılığıyla yapacak.
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