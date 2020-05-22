Samsung, Daha Ucuz Galaxy S21 İçin "Ekran Çözümü" Peşinde

Samsung, Galaxy S21 serisinin bazı modellerinin ekranlarını kendisi üretmeyip, farklı bir adrese başvurabilir. Peki, bunlar hangi modeller olacak ve bunun sonucunda daha ucuz bir Galaxy S21 görebilir miyiz?

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21 Daha Ucuz Olabilir!

Samsung'un gelecek nesil Galaxy S akıllı telefon serisi olacak olan Galaxy S21 serisi, elbette Galaxy S20'ye büyük  yenilikler katacak. Yine birbirinden farklı modellerle tanıtılması beklenen Galaxy S21'ler arasında, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra gibi 3 seçeneğin olacağı biliniyor. Yeni gelen bilgiler arasında ise Samsung'un bazı Galaxy S21 modellerinde ekran terchinini Samsung Display'den yana değil, Çinli şirket BOE'den yana kullanacağını gösteriyor.

Samsung, bu konuda BOE ile bir anlaşmaya varmış gibi. Zira Güney Koreli lirkeşirket bu konuda resmi teklifi BOE'ye ulaştımış. Buna göre Galaxy S21'lerden bazılarının ekranları BOE tarafından tedarik edilebilir. Bunun karşılığında ise bu modellerin fiyatlarının daha düşük olması bekleniyor.

Galaxy S21'lerden hangilerinin ekranlarını BOE'nin tedarik edeceği şimdilik bilinmese de, bunun Galaxy S21 Ultra olmayacağı kesin. Zira BOE'nin 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran paneli şimdilik bulunmuyor.

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