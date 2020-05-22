Samsung, Daha Ucuz Galaxy S21 İçin "Ekran Çözümü" Peşinde

Samsung, Galaxy S21 serisinin bazı modellerinin ekranlarını kendisi üretmeyip, farklı bir adrese başvurabilir. Peki, bunlar hangi modeller olacak ve bunun sonucunda daha ucuz bir Galaxy S21 görebilir miyiz?