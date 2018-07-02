Samsung DeX'e Çift Monitör Desteği Geliyor!
Samsung'un telefonu büyük ekrana bağlamanızı sağlayan DeX'i, yakında yeni bir yeteneğe daha kavuşabilir!
Samsung'un telefonunuzu monitöre bağlamanızı sağlayan aksesuarı DeX, yakında çift monitör desteğine kavuşabilir. SamMobile'a göre Galaxy Tab S4, DeX desteği kazanacak ve Samsung, tableti ikinci bir monitör gibi kullanmanıza izin verecek. Benzer yapılandırma, telefonla da çalışacak.
İkinci monitör olarak bir tableti kullanmak, telefona göre elbette daha yerinde olacaktır. Bununla birlikte tabletin nasıl ayakta duracağı tam olarak bilinmiyor. Yeni DeX Pad'in tableti ayakta tutacak bir yapıda olmadığı biliniyor. Bu yüzden Samsung, Galaxy Tab S4'le birlikte çıkan Book Cover'ı veya benzer bir kılıfı satın almanızı isteyebilir.
Android 8.0 güncellemesiyle bazı yeniliklere kavuşan DeX, artık telefonun ekranını bir trackpad gibi kullanmanıza izin veriyor. Galaxy Tab S4'ün Berlin'deki IFA 2018'de tanıtılması bekleniyor. Bu esnada Galaxy S ve Note telefonları için çift monitör desteğine yönelik bir güncelleme yayınlanması beklenebilir.
Zeynel A. Öztürk
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