Samsung Display'den Çarpıcı AMOLED Satışı

Samsung Display, mobil endüstrinin en büyük ekran tedarikçisi konumunda. 2018 yılında BOE ile beraber liderliği paylaşan şirket, 2019 yılında ise AMOLED ekran üretimi ile liderliği büyük farkla almayı başarmış. Samsung Display, şu an mobil ekran endüstrisinin en büyük oyuncusu olmuş durumda.
Gizmochina yeni yayınladığı rapora göre, Samsung Display mobil ekran segmentinin şu an için en büyük oyuncusu. 2019 3'üncü çeyrek sonuçlarında oranını yüzde 29'a yükselten Samsung Display, böylece BOE Technology'nin yüzde 20'lik payından yüzde 3 fark açmış durumda.
Samsung Display, bu yılın 2'inci çeyreğinde ise BOE Technology'nin altında yer alıyordu. Şirkete kısa sürede liderliği getiren etken AMOLED panellerin satışında yaşanan artış. Son dönemde tam 146 milyon AMOLED ekran paneli sevkiyatı yapan Güney Koreli şirket, böylece liderliğe ulaşmış.
Yukarıdaki grafikte ayrıca diğer panel üreticilerini de görmek mümkün. Birinci Samsung Display, ikinci BOE olurken, üçüncü sırada da yine Çinli şirket Tianma yer alıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın