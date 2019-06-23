Samsung Display, Global Çapta Liderliği Sürdürüyor
Samsung, artık alıştığı şekilde, bu önemli alandaki liderliğini sürdürüyor!
- Ercan Uğurlu
IHS Markit'ten gelen son verilere göre Samsung Display, bu yılın ilk çeyreği sonucuyla dünyadaki en büyük ekran tedarikçisi olmaya devam ediyor. Özellikle OLED pazarında önemli bir payı bulunan Samsung Display, üreticilerin de OLED panelini tercih etmesi neticesinde liderlik koltuğunu iyice sağlamlaştırdığı görülüyor. Zira en yakın rakibi olan Japan Display, yüzde 12,3'lük Pazar payı ile Samsung Display'i açık ara uzaktan takip ediyor.
Açıklanan Mart 2019 tarihli 2019 ilk çeyrek sonuçlarına göre Samsung Display, akıllı telefon ekran pazarının yüzde 40.2'sini elinde bulunduruyor. Ayrıca OLED panellerin de yüzde 80'ini temsil eden Güney Koreli şirket, böylece liderlik koltuğunda yalnız oturuyor.
Samsung Display'i yüzde 12.3'lük pazar payıyla Japan Display takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 11.9 ile Çin menşeli BOE izliyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, BOE'nin pazar payını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıkardığı. Yani kısa bir süre sonra Japan Display 3'üncülüğe gerileyebilir.
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