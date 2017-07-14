Samsung Dünya'nın ilk Cinema LED ekranını tanıttı!
Samsung, Dünya'da bir ilk olduğunu iddia ettiği Cinema LED ekranı tanıttı!
Ekran piyasasının dünya lideri Samsung, yaptığı bir tanıtımda Dünya'nın ilk Cinema LED ekranı olduğunu söylediği bir ürünü tanıttı. Firma, ilk ticari Cinema LED ekranı Güney Kore'deki Lotte Cinema World Tower'da gösterdi.
Bu ekran, HDR-uyumlu bir sinema ekranı olarak tasarlanmış durumda. Samsung'un söylediğine göre Cinema LED Screen, yeni nesil resim kalitesi ve Harman Professional Solutions ile Samsung Audio Lab arasındaki ortaklık sayesinde güçlendirilmiş sesi kaynaklı çok daha canlı bir izleme deneyimi sunuyor.
Samsung Electronics Visual Display Business Başkan'ı HS Kim'in söylediğine göre daha keskin ve gerçekçi sesler ile bunlara eşlik eden ses ve öne çıkan sunum sayesinde Cinema LED Screen "izleyicilerin görüntünün bir parçası gibi hissetmelerini" sağlıyor.
Samsung'un Cinema LED ekranı yaklaşık üç metreye on metre boyutlarına sahip ve çeşitli sinema boyutları için düzenlenebiliyor. Ayrıca bu ürün ile 4K çözünürlüğünde büyük ekranlara High Dynamic Range (HDR) desteği ve şu andaki projeksiyon sistemlerinin sunabildiğinin neredeyse on katı olan 146fL maksimum parlaklık seçeneği sunuyor.
Eş miktarda etkileyici bir ses deneyimi de sunabilmek için Samsung, bu ekranı Harman'ın ses teknolojileri ile eşleştirmiş durumda. Ekranın kenarlarındaki hoparlörler, patentli ses işleme teknolojisi ve JBL'in Sculpted Surround sistemi sayesinde bu ekran, eşsiz bir ses deneyimi yaratma imkanına sahip.
Samsung'un Cinema LED ekranı, gelecekte küresel olarak tüm sinemalarda gösterimlere başlayabilir.
Levent Öztürk
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