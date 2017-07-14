Samsung Dünya'nın ilk Cinema LED ekranını tanıttı!

Samsung, Dünya'da bir ilk olduğunu iddia ettiği Cinema LED ekranı tanıttı!

Samsung'tan Dünya'nın ilk Sinema LED ekranı!

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