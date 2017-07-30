Samsung Durmuyor; Gözünü En Tepeye Dikti!
Samsung, çip üretimi işinde şu an durduğu sağlam konumla yetinmeye hiç niyetli değil. Aksine, önümüzdeki 5 yıl için çok büyük planları var!
Çip işi son yıllarda Samsung'un karına katkıda bulunan önemli kalemlerden biri oldu. Samsung bu konudaki hızını korumak istiyor; bu yüzden çip piyasasındaki pozisyonunu sağlamlaştırmak ve daha da büyütmek için çok çalışıyor.
Üst düzey yöneticilerden E.S. Jung, Samsung'un agresif şekilde yeni müşteriler ekleyerek çip üretimi işinde, beş yıl içinde piyasa payını üç katına çıkarmayı planladığını söyledi.
Samsung, Mayıs ayında çip üretimi işini ayrı bir bölümüne atamıştı. Bu yeni birim tamamen mobil işlemci üretimi ve diğer bellek-dışı çiplerin üretiminden sorumlu. Müşterileri Qualcomm ve NVIDA gibi şirketlerden oluşuyor.
Samsung yönetici başkan yardımcısı ve yeni kurulan bölümün başı E.S. Jung, firmanın bu sanayide %25 piyasa payını hedeflediğini ve büyük müşterilerin yanında küçük müşterileri de hedefleyeceğini söyledi.
Jung'a göre, firma çip sanayisinde şu anda bile güçlü bir pozisyonda bulunuyor ama bu kadarla yetinmeye niyeti yok. Samsung'un bu sene dünyanın en çok satan çip üreticisi olarak Intel'i geçmesi bekleniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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