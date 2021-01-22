Samsung'dan Ekran Altı Kamera İçin Dev Bir Adım Daha

Ekran altı kamera sistemleri, mobil dünyanın son zamanlarda en çok beklediği teknolojilerden biri. Hatta bir kesme göre katlanabilir ekranlardan daha ilgi duyulan bir teknoloji olarak yer alıyor. Mobil endüstri, ekran çentikleri ve delikler ile bugüne kadar kamera çözümlerini ekrana bir şekilde dahil etme yolunu izledi ve böylece ekran çerçevelerini de bir hayli inceltti. Ancak artık gelecekte, kameraların ekranın altına yerleştirilmesi bulunuyor.
Bunu gerçekleştiren ilk telefon ise ZTE Axon 20 5G modeli olmuştu hatırlarsanız. Geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılan ZTE Axon 20 5G, ekranın altında gizli bir kamera modülü taşıyan ilk telefon olma başarısını elde etmişti. Ancak önümüzdeki dönemde bu telefonların çoğalacağı açık. Bunlardan pay olacak bir diğer marka da Samsung olacak.
Samsung, bu konuya uzunca bir süredir kafa yoruyor. Pek çok patent örneği de alan şirket, şimdi bir ticari marka da tescillemiş durumda. Under Panel Camera (UPC) adında bir marka yaratan Samsung, bu ticari marka çatısı altında ekran panelleri için kamera üretimini gerçekleştirecek. Şirketin planları arasında bunu sadece akıllı telefonlarla sınırlı tutmak yok elbette. Televizyonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi, ekranın olduğu her alan için bu teknolojiden faydalanmak isteyen şirket, Samsung Display ile beraber UPC teknolojisini kitlelere ulaştırmaya çalışacak.
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