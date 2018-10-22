Samsung, Ekran Altı Parmak İziyle Kalmayacak
Samsung'un telefonlarda ekran altına sadece parmak izi sensörünü yerleştirmekle yetinmeyeceği ortaya çıktı. Daha fazlası da var!
Samsung'un Galaxy S10'a ekran içi parmak izi sensörü yerleştirmek istediğini biliyoruz. Şimdi ise bu işlevin nasıl çalışacağı ortaya çıktı.
Twitter kullanıcısı Ice Universe'in Samsung Display'in Çin'deki bir etkinliğinden paylaştığı fotoğraf, Samsung'un 2019 ürün yol haritasını ortaya çıkardı. Uzun süredir konuşulan ekran içi parmak izin sensörü, ekrandaki slaytta açık biçimde görünürken, birkaç heyecan verici yenilik daha gözden kaçmadı.
Slayt, Ekran Altı Sensör'ün (UPS) kamera sensörünü ve diğer sensörleri barındırabileceğini söylüyor. Buna ek olarak ekranın altına bir titreşim bileşeni eklenebilir. Son olarak slayda göre ekranın altına hoparlör yerleştirmeyi planlayan Ekran Üstünde Ses (SoD) teknolojisiyle tanışabiliriz.
Bu yenilikler, ekranın gerçekten çerçevesiz olmasına izin verebilir. Bugüne kadarki "tam ekran" telefonların neredeyse tamamı, farklı boyutlarda "çentiklerle" geliyordu. Bu yenilikleri telefonlarda görmemiz 2019 gibi erken bir tarihte olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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