Samsung, Ekran Altı Parmak İziyle Kalmayacak

Samsung'un telefonlarda ekran altına sadece parmak izi sensörünü yerleştirmekle yetinmeyeceği ortaya çıktı. Daha fazlası da var!

Samsung, Ekran Altı Parmak İziyle Kalmayacak

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