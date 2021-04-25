Samsung Electronics, iF Tasarım Ödülleri'nde 71 Farklı Ödül Kazandı

Samsung Electronics, dünyaca ünlü International Forum (iF) Tasarım Ödülleri 2021'de 71 ayrı tasarım ödül aldı. Samsung'un ürün tasarımı alanında aldığı 36 ödülden ikisi Altın Ödül kategorisinde yer aldı. Şirket profesyonel konseptlerde 10, iletişim tasarımında 11, ambalaj tasarımında 5 ve kullanıcı deneyimi, kullanıcı arayüzü ve hizmet tasarımında 9 ayrı ödüle layık görüldü.
Altın Ödül alan ürünler BESPOKE AX9000N hava temizleyici cihazı ve BESPOKE City Color Edition oldu. BESPOKE AX9000N hava temizleyici, kullandığı yenilikçi konseptiyle tüketicilere hava temizleyicinin ön kapak tasarımını kendi yaşam tarzlarına göre seçme imkanı vermesi nedeniyle ödül aldı. BESPOKE City Color Edition panel koleksiyonu ise buzdolapları, indüksiyonlu ocaklar ve fırınlar dâhil olmak üzere mutfak cihazlarında birçok malzeme seçeneği ve Stokholm, Berlin ve Seul gibi kentlerden ilham alan renk seçenekleri sunduğu için ödüle layık görüldü.
Samsung'un ürün kategorisinde aldığı tasarım ödüllerinden bazıları şöyle:
- QLED 8K TV: Çerçeve kısmını azaltarak sürükleyici deneyimi üst düzeye çıkarıyor.
- The Premiere: Ev tipi premium projeksiyon cihazı, üçlü Lazer ve Ultra Kısa Menzil teknolojisiyle donatıldı.
- WW8000T Çamaşır Makinesi ve DV8000T Çamaşır Kurutucu: Üst üste, yan yana yerleştirilebiliyor veya alana bağlı olarak ayrı ayrı kullanılabiliyor.
- Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip: Benzersiz ve yenilikçi katlanabilir akıllı telefon deneyimini kullanıcılara sunuyor.
Samsung'un erişilebilirlik ve çevreye önem veren tasarımları için aldığı bazı ödüller ise şöyle:
- WW8000T Çamaşır Makinesi ve DV8000T UX Çamaşır Kurutucu: Erişilebilirliği artırmak, akıllı ve rahat bir kullanım sunmak amacıyla farklı programları ve sıcaklıkları sesle bildiriyor ve tasarımında görme engelli bireyler için kabartma yazı kullanılıyor.
- Samsung Eko-Ambalaj: Sürdürülebilir ambalaj çözümü, Samsung ürünlerinin yer aldığı ambalajların ileri dönüşümüne olanak sağlıyor.
Samsung Electronics Kurumsal Tasarım Merkezi Başkanı ve Başkan Yardımcısı Dontae Lee, konuyla ilgili açıklamasında, "Tüketicilere sunduğumuz deneyimleri çeşitlendirmek ve onların yaşamlarına anlamlı bir değer katmak bizim için çok önemli. Yenilikçi yaklaşımımızla topluma ve tüketicilerin yaşamına katkı sunan tasarımlara imza atmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
iF International Forum Design GmbH tarafından düzenlenen iF Tasarım Ödülleri yarışması ilk olarak 1953'te Almanya'da yapıldı. iF Tasarım Ödülleri, katılımcı ürünlerin tasarımlarını fark yaratma ve etki gibi kriterler üzerinden 9 ayrı disiplin ve kategoride kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuyor. Ödüller, ürün, ambalaj, iletişim, profesyonel konsept, iç mimari, mimari, hizmet tasarımı, kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) kategorilerinde veriliyor.
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