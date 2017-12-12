Samsung Email, 100 Milyon İndirmeye Ulaştı!
Samsung'un Android için kendi geliştirdiği e-posta uygulaması, Gmail'i bile tehdit edebilecek, önemli bir başarıya ulaştı!
Samsung'un geliştirdiği eposta uygulaması Samsung Email, Google Play Store'da 100 milyon indirme sayısına ulaştı. Uygulama bu sayede dünya çapında en çok kullanılan mobil eposta istemcilerinden biri haline geldi.
Bununla birlikte Samsung'un email uygulamasını indiren herkes, onu kullanmıyor olabilir. Uygulama Samsung'un tüm telefonlarıyla ön-yüklü olarak geliyor ve aldığı otomatik güncellemeler, bu sayıya katkıda bulunmuş olabilir.
Samsung'un eposta uygulaması Exchange, IMAP ve POP3 hesaplarını destekliyor ve bu açıdan Gmail'den çok daha fazlasını sunmuyor. Ancak Samsung'un uygulamasında hesap eklemenin biraz daha kolay olduğu söylenebilir.
Android'li telefonunuzda Gmail kullanmıyorsanız, hangi eposta istemcisini kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...
Zeynel A. Öztürk
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