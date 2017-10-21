Samsung esnek ekranlı bileklik patentini aldı

Samsung, iki yıl önce başvurusunu yaptığı esnek ekranlı akıllı bileklik patentine kavuştu!

Samsung esnek ekranlı bileklik patentini aldı

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