Samsung Experience 10 Launcher APK'sı Sızdı!
Samsung'un yenilenen launcher'ının kurulum dosyası da internete sızdı!
Birkaç gün önce görüntüleri sızan Samsung Experience 10'un APK dosyası, yani kurulum dosyası da ortaya çıktı. Yazılım, Samsung'un Oreo ile çalışan telefonlarını destekliyor.
Samsung Experience 10, kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler yapıyor. Güncellenen simgeler, hem uygulama çekmecesinde, hem de klasörlerde artık biraz daha büyük. Bunun yanında Bixby Home'u açtığınızda artık yeni bir animasyon kullanılıyor. Giriş ekranındaki ayarlar menüsünün tasarımı ise Samsung Experience görünümünde.
Buradan ulaşılabilen APK dosyasını yüklemek isterseniz, bu dosyanın Samsung tarafından imzalanmadığını ve sorumluluğun size ait olacağını hatırlatmak isteriz. Samsung Experience 10 Launcher'ın Android 8.0 ve 8.1 ile uyumlu olduğu belirtiliyor ancak sızan Android Pie yapısında da çalıştığı anlaşılıyor.
Zeynel A. Öztürk
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