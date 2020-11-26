Samsung, Exynos 1080 5G İçin Yeni Tanıtım Videosunu Yayınladı

Exynos'un Snapdragon karşısında "ezildiği" günler sona mı eriyor? Samsung, yeni tanıtım videosuyla Exynos 1080 5G hakkında büyük heyecan yaratmayı başardı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Exynos 1080 5G Yeni Tanıtım Videosu!

Samsung, 12 Kasım'da Exynos 1080 duyurusunda bulunmuş ve yeni işlemcisini tanıtmıştı. Bu tanıtımı ise şimdi de yeni bir tanıtım videosu takip ediyor. Yeni video 1.5 dakika uzunlukta ve Exynos 1080 5G'nin en iyi özelliklerinden bazı detayları ortaya koyuyor.

Eğer Samsung'un tanıtımını kaçırdıysanız, Exynos 1080 5G'nin 4 ARM Cortex-A78 çekirdek ile 4 ARM Cortex-A55 içeren 8 çekirdekli bir CPU olduğunu, içeriğinde Mali-G78 grafik ünitesi bulundurduğunu ve LPDDR5 RAM desteğine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Oynat İşte Samsung Exynos 1080 5G videosu Samsung, yeni tanıtım videosuyla Exynos 1080 5G hakkında büyük heyecan yaratmayı başarıyor.

Hemen yukarıda izleyebileceğiniz yeni Exynos 1080 5G tanıtım videosunda ise, yeni işlemcinin en önemli özelliklerine değinilmiş. Yeni işlemcide daha düşük güç tüketimi ile daha yüksek perfromans amaçlanırken, 4K UHD'de HDR10+ ve FHD+ ekran çözünürlüklerinde 144Hz desteği yer alacağına işaret ediliyor.

Mobil fotoğrafçılıkta yapay zekadan daha fazla faydalanacak olan Exynos 1080 5G'nin 200 megapiksele kadar sensörleri işleyebileceği, dahili modemi ile 5.1 Gbps hızları destekleyebileceği de söyleniyor.

Exynos 1080 5G'yi hangi telefonlarda göreceğimiz şu an için netlik kazanmış değil. Ancak 2021'in başında tanıtılacak bir VIVO marka telefonda, Exynos 1080 5G'nin yer alacağı söyleniyor.

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