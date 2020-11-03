Samsung Exynos 1080 Tanıtım Tarihi Belli Oldu! İşte Exynos 1080 Özellikleri

Samsung, önümüzdeki ay birkaç yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung'un tanıtacağı bu işlemciler, 2021 yılına piyasaya sürülecek pek çok akıllı telefonunda kullanacağı çipler olacakken, tanıtılacak ilk işlemci Exynos 1080 olacak.
Samsung, Exynos 1080 işlemcisinin piyasaya sürüleceği tarihi onayladı. Ancak Galaxy S21'de kullanılacak işlemci Exynos 1080 olmayacak. Exynos 1080 de yüksek performans sağlayacak belki ancak muhtemelen şirketin orta – üst segment akıllı telefonlarında kendine yer bulacak.
Exynos 1080 Özellikleri Neler?
Bilinenlere göre Exynos 1080, ARM'ın yeni Cortex-A78 CPU çekirdeklerine ve Mali-G78 GPU'ya sahip. ARM, Cortex-A78'in Cortex-A77'ye kıyasla yüzde 20 performans artışı sağladığını söylerken, bu 5 nm fabrikasyon ssürecine sahip işlemci ayrıca 5G modem de içerecek.
Daha önce Exynos 1080 hakkında ortaya çıkan sızıntılar, yeni işlemcisinin Snapdragon 865 ve Snapdragon 865+ amiral gemisi işlemcileri karşısında iyi bir performans sağladığını gösteriyordu. Öyle ki Exynos 1080, yapılan AnTuTu Benchmark testinde 693 bin 600 puan toplayarak iki Snapdragon işlemciyi de geride bırakmayı başarmış.
Exynos 1080 Ne Zaman Tanıtılacak?
Exynos 980'in halefi olacağı düşünülen Exynos 1080, muhtemelen yeni Galaxy A serisinde karşımıza çıkacak. Samsung, Exynos 1080'in tanıtım tarihinin de 12 Kasım olduğunu doğruladı.
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