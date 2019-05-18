Samsung, Exynos 9609 Yonga Setini Tanıttı
Samsung, ilk olarak Motorola'nın One Vision telefonunda kullanılacak olan yeni Exynos 9609'u tanıttı!
Samsung, yeni orta seviye Exynos işlemcisini tanıttı. Yeni Exynos 9609, Samsung'un Exynos 96xx serisinin ikinci işlemcisi olacak.
Exynos 9609'u kullanacak olan ilk cihaz bir Galaxy değil, bu hafta ortaya çıkan ve Android One ile çalışan Motorola One Vision olacak. 9609'un teknik özellikleri Exynos 9610'dan çok farklı değil, yalnızca maksimum saat hızları biraz daha düşük. Exynos 9610'un dörtlü Cortex-A73 ve dörtlü Cortex-A53 çekirdekleri sırasıyla 2,3GHz ve 1,7GHz hızlarına ulaşabiliyorlar. Yeni Exynos 9609 ise 2,2GHz ve 1,7GHz'e ulaşabiliyor.
Exynos 9609 LPDDR4 ve daha verimli LPDDR4x bellekleri desteklerken Exynos 9610 sadece ikincisini destekliyor. Yeni işlemci, Super Slow-mo ağır çekim video kaydetmeyi desteklemiyor. Bununla birlikte Exynos 9610'u kullanan Galaxy A50'nin de bu özelliği desteklemediği biliniyor. Exynos 9609, 4K yeteneklerinde de 9610'un gerisinde kalıyor. 9610'un 4K videoyu 120fps'de kodlayıp çözebildiği biliniyor. 9609 ise 4K'da en fazla 60fps'ye ulaşabiliyor. İki yonga da Samsung'un 10nm FinFET teknolojisiyle üretiliyor.
Exynos 9609'u kullanacak olan ilk Samsung Galaxy'ler, SM-A507F ve SM-A707F gibi Galaxy A50 ve Galaxy A70'in yenilenen sürümleri olabilir.
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