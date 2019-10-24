Samsung Exynos 990 İşlemcisini Duyurdu!
Samsung, gelecek nesil akıllı telefonlarında yer vereceği Exynos 990 işlemcisini resmi olarak tanıttı. İşte özellikleri ve bize sunacakları...
- Ercan Uğurlu
Samsung, 7 nm fabrikasyon sürecine sahip olan Exynos 990 mobil işlemcisini duyurdu. Samsung'un gelecek nesil akıllı telefonlarında yer vereceği Exynos 990, önemli özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki, bunlar arasında neler var?
Samsung'un Exynos 990 mobil işlemcisi, özellikle arttırılmış gerçeklik (AI) ve 5G yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Üzerinde yer alan dahili Arm Mali-G77 grafik ünitesi ile beraber grafik konusunda yeni Valhall mimarisine sahip olan işlemci, böylece oyunlar bir yana, multimedya uygulamalarında da arttırılmış gerçeklikten çok daha fazla faydanılmasını sağlayacak.
Samsung'un selef mobil işlemcilerine kıyasla yüzde 20 oranında daha yüksek işlem gücü ve yine yüzde 20 oranında grafik performansı sunan Exynos 990, 2 adet performans tabanlı Cortex-76 çekirdeği ve 4 adet verimlilik odaklı Cortex A55 çekirdeğini taşıyor. İşlemcinin içeriğinde ayrıca 2 adet özellştirilmiş çekirdek daha bulunuyor.
Samsung, Exynos 990 ile beraber 120Hz tazeleme oranını da böylece akıllı telefonlarında yakalayacak. Bu sayede özellikle Asus ROG Phone II ve Razer Phone 2 gibi oyun odaklı akıllı telefonlarıyla rekabetçi hale gelebilecek olan Samsung, işlemcisinde yapay zeka konusunda da elbette ilerleme kaydetmiş.
Exynos 990, 4 adet nöral işlem ünitesi (NPU) barındırıyor. Bu sayede dijital işlem performansında saniyede 10 trilyon fazla işlem gücüne kavuşan işlemci, öte yandan 7nm tabanlı 5G Exynos Modem 5123 ile beraber mmWave spektrumunu da arttırıyor.
Samsung, 2019'un bitiminden önce Exynos 990 ve Exynos Modem 5123 işlemcilerinin seri üretimine başlayacak.
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