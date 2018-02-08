Samsung, Exynos Auto ile Otomobillere Giriyor

Samsung Exynos yonga setini otomobiller için özel olarak tasarlayacak. Yeni yonganın adı ise Exynos Auto olacak.

Samsung, Exynos Auto ile otomobillere giriyor

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