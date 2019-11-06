Samsung'dan Exynos İşlemcileri İçin Şok Karar!

Samsung, akıllı telefon pazarını yakından ilgilendiren bir karar aldı. Austin, Texas merkezli özel CPU departmanını tamamen kapatacak olan Güney Koreli şirket, buna bağlı olarak Exynos işlemcileri için özel çekirdek üretimini de böylelikle sonlandıracak.
Austin Araştırma Merkezi'ndeki CPU projesini durduracak olan Samsung, bu tesiste çalışan 3000 kişiden 290 kişinin işten çıkartılacağını açıklarken, çalışanların işlerini kaybedecekleri için üzüldüklerini, ancak bunun gerekli olduğunu belirtti.
Peki, tesisin kapanması ile neler olacak? Exynos işlemcilerin sonu mu geliyor? Elbette hayır. Mongoose çekirdeklerini artık üretmeyecek olan Samsung, hem maliyetlerden kısmak hem de daha rekabetçi davranmak için böylesi bir karar alıyor. Özel CPU çekirdekleri üretmek yerine, bu konuda ARM ile iş birliği yapacak olan (en azından iddia bu yönde) Samsung, grafik tarafında da bilindiği gibi AMD ile dirsek temasında.
Bakalım Samsung'un aldığı bu kararlar neticesinde, önümüzdeki Galaxy akıllı telefonlarında nasıl bir iç donanım göreceğiz. Yakın zamanda tanıtılan Exynos 990'da yer alan Mongoose M5 çekirdekleri, böylelikle, şirketin tasarladığı son CPU çekirdekleri olmuş oluyor.
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