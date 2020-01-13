Samsung Fabrikasındaki Kesinti Zam Getirecek mi?

Samsung'un Güney Kore'de Hwaseong kentinde bulunan DRAM fabrikasında birkaç gün kadar önce bir elektrik kesintisi yaşanmış ve bunun şirketi on milyonlarca dolarlık zarara uğrattığı açıklanmıştı. Yaşanan bu zararın, Samsung'un RAM ve bellek fiyatlarına yansıyacağı düşünülüyordu. Neyse ki iyi haber gelmekte gecikmedi.
Yayınlanan rapora göre, Samsung'un piyasadaki bellek modüllerinin fiyatlarına 2020'nin ilk çeyreğinde herhangi bir kayda değer zam uygulanmayacak. Buna göre tüketiciler bu yılın ilk 3 ayında Samsung DRAM modülleri halihazırda fiyatlarından satışta bulabilecekler. Öte yandan bu tablo tüm ürünler için geçerli değil.
TrendForce tarafından yayınlanan tabloda, PC ve mobil DRAM modülleri için herhangi bir artış öngörülmüyor. Sunucu tarafında 0 ila yüzde 5 arası, grafik tarafında yüzde 5 ila yüzde 10 arası ve DDR3 ile DDR4 tarafında ise yine yüzde 0 ila yüzde 5'lik bir artışın olabileceği tahmin edilirlen, bu tablo totalde çok küçük bir artışın olabileceğini gösteriyor. Elbette bunlar şimdilik öngörü.
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