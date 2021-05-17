Samsung'da "Fan Soğutmalı Telefon" Bilmecesi

Samsung'un "Fan Edition - FE" modelleri hayatımızda kalacak gibi görünüyor. S20 FE'nin ardından tüm gözler S21 FE üzerinde. Ama bu kez fan kelimesi ve Samsung markası, çok daha farklı bir konuda bir araya geliyor olabilir. En azından bazı iddialar bu yönde.
Bu iddialara göre Samsung, alışılmadık bir akıllı telefon için çalışıyor. Fan kelimesi İngilizcede hem "hayran" anlamına geliyor, hem de "pervane" veya "vantilatör" anlamına geliyor. İşte bu yeni telefonun, kelimenin ikinci anlamı ile ilgili olabileceği iddia ediliyor.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yapılan iki yeni ticari marka başvurusu, fan kelimesini içeriyor. Samsung "Fan Gücünüzü Serbest Bırakın" ve "Fan Modunu Etkinleştirin" terimlerini korumaya almak istiyor. Her iki başvuru da yaz mevsimi için planlanan bir pazarlama kampanyasıyla örtüşecektir.
Samsung, Fan'lı Bir Telefon Yapar mı?
Occam's Razor'ın söylediğine göre bu başvurular, Galaxy S21 Fan Edition sürümü için temel oluşturuyor. Yine de, katlanabilir ekran çağında, minyatür bir fan soğutucusuna sahip olmanın, komik sayılabilecek olsa da karşılaştığımız en saçma fikir olmadığını söyleyebiliriz. Ancak tam da bu yüzden Samsung'un bu türden bir şey yapmasını beklemiyoruz. Hem tasarım hem de pazarlama departmanları uzun süredir oldukça başarılı ilerliyor ve fan donanımlı bir akıllı telefon kadar sıra dışı bir şey, her ikisinin de çıtayı ciddi ölçüde alçaltmasını gerektirecektir.
Ayrıca, Galaxy S21 FE'nin yakın gelecekte piyasaya çıkması gerektiğini zaten biliyoruz. Yani Samsung'un birkaç öne çıkan pazarlama sloganını hızlıca oluşturması için anca zamanı bulunuyor. Cep telefonlarındaki mobil fanlar olasılığına gelince, bunların neden herhangi bir akıllı telefona tamamen anlamsız bir katkı olduğunu bilmek istiyorsanız, en yeni Nubia cihazına bakmanız yeterli...
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