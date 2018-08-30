Samsung, Focus desteğini sonlandırıyor...
Samsung, Blackberry Hub benzeri Focus uygulamasının desteğini sonlandırıyor ama...
Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Key2 gibi bir BlackBerry akıllı telefon kullandıysanız, muhtemelen Hub'ı tanıyor olabilirsiniz. Bu uygulama, hesaplarınızdan ve hizmetlerden alınan içeriği merkezi bir konuma getirerek, hayatınızdaki her şeyi kontrol etmenizi kolaylaştırıyor. Pek bilinmeyen bir şey ise Samsung'un tamamen kendi iş e-postası ve takvimlerine odaklanmış olmasına rağmen, Samsung Focus olarak adlandırılan benzer bir uygulamayı sunmaya karar vermesi.
Uygulamanın Galaxy Note7 ile beraber sunulması gerekiyordu ama telefonun piyasaya sürülmesinden bir süre sonra anca sunulabildi. Belki de bu akıllı telefonun felakete uğramış olmasından dolayı, Focus asla fazla dikkat çekmedi. Bu yüzden de Samsung, son güncellemeyle birlikte uygulamayı desteklemeyi sona erdiriyor.
Uygulamanın Play Store girişi, 2.5.00.20 sürümü ile beraber 15 Ağustos tarihinden sonra artık desteklenmeyeceğini belirten bir mesajla güncellendi. Şirket, bu tarihten sonra uygulamayı kullanmaya devam edebileceğinizi belirtiyor ancak artık kullanıcıları için teknik destek sağlamayacak. SamMobile'in da belirttiği üzere, uygulamanın tüm verileri cihazınızda yerel olarak depolanıyor ve çalışması için Samsung sunucuları ile iletişim gerektirmiyor, bu yüzden de Focus çalışmaya devam edebiliyor.
Eğer Samsung'un Focus'una benzer bir şey arıyorsanız, BlackBerry Hub en iyi seçiminiz olabilir. Bu hizmet e-postalarınızın yanı sıra, Facebook gibi farklı hizmetlere de bağlanmanıza imkan tanıyor. BlackBerry'nin Android akıllı telefonlarında varsayılan olarak yer alan bu uygulama, Play Store'dan herhangi bir cihaza da ücretsiz olarak yüklenebiliyor. Ancak, uygulamayı satın almak istemiyorsanız bazı reklamları görmeyi kabul etmeniz gerekiyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın