Samsung Galaxy'nin 10 Yılı

Geçen 10 yıl, Samsung'u yakından takip edenler için oldukça heyecanlıydı. İlk Android'li telefonlarıyla kullanıcıları etkileyen firma, çok geçmeden dünyanın en büyük telefon üreticisi haline geldi. 2020'ye günler kala Samsung'un başarılarla dolu son on senesine, bu sürede çıkan ürünlere kısaca bakmak istedik.
Galaxy S
Her şey Galaxy S ile başladı. Android'li ilk telefon olmasa da, GT-I7500 model adıyla gelen bu telefon, en başarılı Android serisinden bir tanesine dönüştü. Telefonun zamanla yavaşlamak gibi bazı sorunları vardı, yani kusursuz değildi. Ancak piyasadaki en iyi telefonlara rakip olacak kadar iyiydi.
Galaxy Note
Samsung'un S Pen'li ilk telefonu olan Galaxy Note, Ekim 2011'de piyasaya sürüldü. 5,3 inç ekranı, o gün için fazlasıyla büyüktü. Ancak Galaxy Note, bu riski alarak geleceği tahmin etmiş ve başarılı olmuştu.
Galaxy S2
İlk Galaxy S'i geliştiren Galaxy S2, en ince noktasında 8,49mm'ye kadar incelmesiyle dikkat çekiyordu. Galaxy S2 aynı zamanda Exynos işlemciyle gelen ilk telefondu.
Galaxy S5
Çukurlu arka yüzeyi, yara bandına benzetilse de Galaxy S5'in birçok yeteneği vardı. Galaxy S5 ile Samsung, Active serisi dışında Galaxy S serisinde ilk kez su geçirmezlik sunmuştu. Parmak izi sensörü ve kalp ritmi sensörü, telefonun özellikleri arasındaydı.
Bu geliştirmelere rağmen Galaxy S5'in satışları, her zamankinin gerisinde kaldı.
Galaxy Note Edge
Galaxy Note Edge'in listemize girme nedeni açık: Samsung'un bugün kullanmaya devam ettiği kavisli ekran, ilk olarak Galaxy Note Edge'de ortaya çıktı. İlginç olan bir nokta, bir sene sonra çıkan Galaxy Note 5'in kavisli olmamasıydı. Galaxy S6 edge, bu teknolojiyi kullandı ve çift yanı kavisli ekranla geldi (Note Edge'in sadece sağ yanı kavisliydi ve bu kavis oldukça belirgindi).
Galaxy S8 Serisi
2017'de çıkan Galaxy S8 serisi, ön yüzdeki fiziksel home düğmesini kaldırdı ve parmak izi sensörünü arkaya taşıdı. S8 serisi, Samsung'un yeni tasarım dilini ortaya çıkarması açısından önemliydi.
Galaxy Note 8
Galaxy Note 7 felaketinden sonra gelen Note 8, kızılötesi işlevinden yoksundu ancak Infinity tasarım diline sahipti. Bu sayede 6 inç ekran boyutunu aşarak 6,3 inç ekran sunuyordu. Galaxy Note 8, Samsung'un Note serisinin güçlenerek geri dönmesini sağladı.
Galaxy Fold
Telefon piyasasını henüz tam anlamıyla etkisi altına almasa da Galaxy Fold, Samsung'un geleceğe yönelik akıllı telefon planlarını ve hayallerini yansıtıyor. Katlanabilen yapıya sahip telefon, bildiğimiz telefonlara yepyeni bir yaklaşım getiriyor.
Gear VR
Bu bir Galaxy telefon değil ama bahsetmeden geçmek de olmazdı; zira Galaxy telefonlardan ayrı tutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Samsung'un sanal gerçeklik başlığı Gear VR, Ekim 2014'te ilk tanıtıldığında ses getirmişti. Çoğu VR başlığı PC tabanlı olduğundan Gear VR, birçok kullanıcıyı heyecanlandırmıştı. Gear VR, sadece telefonu kullanarak VR deneyimi yaşamanıza olanak tanıdığı için önemli bir üründü.
Samsung, ilerleyen senelerde cihazın iyileştirilmiş sürümlerini satışa sundu. Ancak başlık, şu an kaderine terk edilmiş durumda. Galaxy Note 10 serisi, GearVR ile çalışmıyor bile...
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