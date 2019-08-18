Samsung Galaxy A 2020 Serisine Kamera Müjdesi
Samsung'un Galaxy A serisi 2020 yılı modelleriyle ortaya çıktı. Galaxy A ailesi, 2020 yılında önemli kamera yeniliği içerecek.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un Galaxy A serisine büyük önem gösterdiği biliniyor. Hatta öyle ki, gelecek yıllarda S ve Note serilerinden daha çok Galaxy A ailesine yöneldiğini görebiliriz. Bunun ilk emareleri ise, ortaya çıkan haberlerle destekleniyor. Öyle ki, 2020 yılında piyasada görebileceğimiz Galaxy A akıllı telefonları için önemli kamera güncellemeleri ortaya çıktı. Aileyi yeni modellerle genişletecek olan Samsung, öte yandan özellik bakımından da içeriği zenginleştirecek.
Eğer ortaya çıkan yukarıdaki tablo doğru ise, Galaxy A 2020 serisinde yer alacak olan akıllı telefon modellerinde en az 3 arka kamera göreceğiz. Daha üst modellerde ise 4 ana kameraya yönelecek olan Samsung, böylece özellikle kamera konusunda kullanıcılara zengin seçenekler verecek.
2020 yılında göreceğimiz Galaxy A modelleri arasında Galaxy A21, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A61, Galaxy A71, Galaxy A81 ve Galaxy A91 yer alacak. Bunlardan Galaxy A51 ve Galaxy A61'de 4'üncü kamerayı 5 MP derinlik sensörü ile tamamlayacak olan Samsung, serinin daha büyük modellerinde ToF sensöre yer verecek.
Özellikle Galaxy A61'den sonrası için ana kameralar oldukça dikkat çekici. Zira Galaxy A61 ve A71'de 48 MP, Galaxy A81'de 64 MP ve Galaxy A91'de ise tam 108 MP ölçüsünde bir ana kamera görebiliriz. Bu kameralarda yer alacak olan sensör ise muhtemelen Samsung'un ISOCELL Bright HMX sensöründen başkası olmayacak.
Elbette bunun erken bir haber olduğunu söylemek mümkün. Doğruluğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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