Samsung Galaxy A01 Tanıtıldı!

Samsung, yeni "uygun fiyatlı" telefonu Galaxy A01'i gösterdi! İşte yeni telefonun özellikleri...

Samsung Galaxy A01 Tanıtıldı!

Samsung, yeni bütçe dostu telefonu Galaxy A01'i tanıttı.

5,7 inç boyutunda "V" şeklinde bir çentikli ekranla gelen telefon, önde 5MP, arka yüzde ise 13MP ve 2MP derinlik kamerasıyla geliyor. Modeli açıklanmayan sekiz çekirdekli bir işlemci kullanan telefonun 128GB'lık depolama alanına microSD ile 512GB eklenebiliyor. Galaxy A01'deki RAM miktarı ise modele göre 6GB veya 8GB.

3.000mAh kapasiteli bir pille gelen telefon, 3,5mm kulaklık girişi ve FM radyoyla geliyor. Galaxy A01'in ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı, henüz açıklanmadı.

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