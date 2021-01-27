Samsung Galaxy A02 Tanıtıldı, Özellikleri ve Fiyatı Haberimizde

Samsung'un Tayland web sitesinde dün sessiz sedasız ortaya çıkan Galaxy A02, bugün yine sessiz sedasız bir biçimde resmi olarak tanıtıldı. Giriş seviyesinde konumlanan Galaxy A02, özellikle uygun fiyatı ve büyük bataryası ile dikkat çekiyor.
Telefon gücünü MediaTek'in MT6739W dört çekirdekli işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye, seçime göre 2 veya 3GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama da iki seçenek olarak sunuluyor; 32 veya 64GB. Bu depolama alanı büyüklüklerinin günümüz için biraz düşük kaldığı bir gerçek ama neyse ki Samsung, Galaxy A02'de bellek kartı desteği sunmayı ihmal etmiyor.
6.5 inç'lik PLS TF LCD ekran, HD+ çözünürlüğe ulaşabiliyor. Ekranın yapısı ise, Samsung'un pek çok giriş seviyesinde de gördüğümüz Infinity-V. Yani ön kamera, küçük bir damla gibi görünen alana yerleştirilmiş.
Öndeki bu kamera 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. Arkada ise ikili bir kamera sistemi (13 megapiksel ve 2 megapiksel) bizi karşılıyor. Telefon, 1080p çözünürlükte video kaydını 30fps hızında yapabiliyor.
Çift SIM kart desteği de sunan Galaxy A02'nin bataryası, dikkat çeken özelliklerinin başında geliyor: 5.000mAh. Şarj hızı ise, 7.75W ile sınırlı.
Telefonda kulaklık girişi bulunması ise, diğer bir sürpriz olarak ön plana çıkıyor.
Siyah, mavi, gri ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan telefonun başlangıç fiyatı 100 dolar. Ancak ne zaman raflarda olacağı ya da Tayland dışındaki bölgelere ne zaman geleceği henüz belli değil.
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