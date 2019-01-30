Samsung Galaxy A10 Teknik Özellikleri Belli Oldu
Samsung'un gelecek A serisi akıllı telefonu Galaxy A10'un teknik özellikleri belli oldu, benchmark sonuçları göründü.
- Ercan Uğurlu
Samsung A serisi akıllı telefonlarını çeşitlendirmek istiyor. Bunun için uzunca bir süredir yatırım yapan Güney Koreli şirket, yeni Galaxy A modeli A10 için de hazır gibi. 2019 yılında piyasaya çıkması beklenen Galaxy A10, SM-A105F model numarısıyla kendini göstermiş. Teknik özellikleri de hemen hemen belli olan Galaxy A10, ayrıca benchmark sonuçlarını da ortaya koyuyor.
Samsung, bu sene çok sayıda Galaxy A serisi modelini tanıtabilir. Bir süredir A serisinin yeni modelleri hakkında pek çok bilgi ortaya çıkmış ve yeni ailede Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy A40, Galaxy A50, Galaxy A70 ve Galaxy A90 modellerinin yer alacağı belirtilmişti. Buna şimdi bir de Galaxy A10'u ekleyen Samsung, SM-A105F modeliyle Geekbench listelerine girmiş durumda.
Geekbench listesine göre telefon Exynos 7885 yonga setini kullanacak ve Android 9 işletim sistemiyle gelecek. 2 GB RAM sahibi olacak olan telefonun böylece bütçe dostu olması bekleniyor. 3 GB RAM kullanmak isteyen kullanıcılar ise, yine Samsung'un yakında tanıtması beklenen bir başka yeni telefonu Galaxy M10'a yönelecekler.
Samsung Galaxy A10'un ne zaman tanıtılacağı şimdilik bilinmiyor. Şimdi gözler şubat ayında tanıtılacak olan amiral gemisi Galaxy S10'a çevrilmiş durumda. Galaxy A10'un ise bahar aylarında tanıtılması bekleniyor. Galaxy A10'un Avrupa ve Asya pazarında satışa sunulacağı bilgisini de verelim.
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