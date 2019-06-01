Samsung Galaxy A10e Sızdı

Samsung Galaxy A10e Geekbench'te benchmark sonuçlarıyla beraber sızdı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy A10e Sızdı

Samsung'un şu an satışta bulunan akıllı telefonu Galaxy A10'un "e" versiyonu da geliyor. SM-A102U kod adıyla sızan Galaxy A10e, Bluetooth ve Wi-Fi Alliance sertifikasyonlarında sızarken, öte yandan da Geekbench listelerine de yansımakta geç kalmadı.

Geekbench'te ortaya çıkan tabloya göre Exynos 7884 işlemci ve 2 GB RAM kapasitesiyle gelecek olan Galaxy A10e, 1.35 GHz frekans işlemci gücüyle giriş segmentine konumlanacak. Android 9 Pie ile kutusundan çıkacak olan telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil.

Galaxy A10e'nni Geekbench'ten aldığı sonuçlar ise, tek çekirdek skoruyla 1163, çoklu çekirdek performansıyla 3581 değerinde.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Mobil Veri Trafiği Zetabayt Bandına Yaklaşıyor
Nokia, 6 Haziran'da Yeni Bir Telefon Duyuracak
Yeni Call of Duty: Modern Warfare Geliyor!
Samsung'un DeX Live'ı Ufukta Göründü
43 Göz Kamaştıran Duvar Kağıdı

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost