Samsung Galaxy A10e Sızdı
Samsung Galaxy A10e Geekbench'te benchmark sonuçlarıyla beraber sızdı.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un şu an satışta bulunan akıllı telefonu Galaxy A10'un "e" versiyonu da geliyor. SM-A102U kod adıyla sızan Galaxy A10e, Bluetooth ve Wi-Fi Alliance sertifikasyonlarında sızarken, öte yandan da Geekbench listelerine de yansımakta geç kalmadı.
Geekbench'te ortaya çıkan tabloya göre Exynos 7884 işlemci ve 2 GB RAM kapasitesiyle gelecek olan Galaxy A10e, 1.35 GHz frekans işlemci gücüyle giriş segmentine konumlanacak. Android 9 Pie ile kutusundan çıkacak olan telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil.
Galaxy A10e'nni Geekbench'ten aldığı sonuçlar ise, tek çekirdek skoruyla 1163, çoklu çekirdek performansıyla 3581 değerinde.
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