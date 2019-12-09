Samsung Galaxy A51 Bu Tarihte Geliyor

Samsung Galaxy A51 için oldukça büyük bir beklenti var. Pek çok bölgede popüler olan Galaxy A50'nin halefi olarak gelecek ve söylentilere göre o model üzerine büyük gelişme sağlayacak olan Galaxy A51 hakkında daha önce gelen bilgileri de sizlerle paylaşmıştık. Bunlara göre telefonda ekrana entegre şekilde ortalanmış bir ön kamera ve ekran içi parmak izi sensörü yer alacakken, arka yüzde de L şeklinde bir çoklu kamera alanı yer alacak. Bunları biliyorduk, ancak şimdi Galaxy A51 hakkında daha fazla bilgi de ortaya çıktı ve bunların içinde tanıtım tarihi de yer alıyor.
Sammobile'ın haberine göre Galaxy A51, 12 Aralık'ta tanıtılacak. Muhtemelen Galaxy A51, Samsung'un 2020 yılına girmeden önceki son ürün tanıtımı da olacak.
Peki, Galaxy A51'de olması beklenen özellikler neler?
Galaxy A51'in 158.5 x 73.6 ve 7.9 mm ölçülerinde ve 172 gram ağırlığında olması bekleniyor. Prizma beyazı, siyah, pembe ve mavi renkler bulunduracak olan Galaxy A51, 64 GB /128 GB varyantlarına ve buna bağlı olarak 4 GB / 6 GB RAM seçeneklerine sahip olacak. Telefonda Exynos 9611 işlemci yer alacakken, hafıza da 512 GB'a kadar microSD kart yoluyla arttırılabilecek.
Galaxy A51'in ayrıca 6.5 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran bulunması beklenirken, ön tarafta 32 MP, arkada ise 48 MP, 12 MP, 12 MP ve 5 MP şeklinde 4'lü kamera kurulumunun yer alması bekleniyor.
Elbette bunların gerçekten telefonda olup olmadığını artık 12 Aralık'ta öğreneceğiz.
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