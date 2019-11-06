Samsung Galaxy A51'de "L" Kamera Olacak!

Samsung'un Galaxy A serisini yeni dönemde yeni modellerle kuvvetlendireceği açık. Bu modellerden biri de Galaxy A51 olacakken, ortaya çıkan görüntüler, telefon hakkında bazı ipuçları vermeye başladı.
91Mobiles tarafından yayınlanan görsellere göre Galaxy A51'de "L" kamera yer alacak. Telefonun arka kasasının görüntüsünü paylaşan site, Galaxy A51'in arka yüzünde "L" şeklinde bir kamera alanı yer alacağını gösteriyor.
Daha önce yer alan başka sızıntılara göre ise Galaxy A51'de 4 kamera yer alacağını bizlere gösteriyordu. 3 kamera'nın yanı sıra "L" biçiminin uzantısındaki alana özel bir 4'üncü kameranın mu yerleştirileceği yoksa bu alanın yalnızca flaş için mi kullanılacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Aynı sızıntıya göre Galaxy A51'in ana kamerası 32 MP ölçüsünde olacak, diğer kameralar ise 12 MP ultra geniş açılı, 2x optik zum yeteneğine sahip 12 MP telefoto ve 5 MP derinlik algılayıcı sensörden oluşacak.
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