Samsung Galaxy A51 ve A71 Tanıtıldı

Samsung, 2020 serisinden Galaxy A51'i ve Galaxy A71'i sonunda tanıttı. İki telefon da şimdiye kadarki sızıntıları doğruluyor.
Galaxy A51'in en önemli özelliği, 5MP makro kamerayla gelen ilk Samsung Galaxy olması. Ultra geniş kamera 8MP'den 12MP'e yükselirken ana kameranın Galaxy A50s'e olduğu gibi 48MP olduğunu görüyoruz. Dördüncü kamera ise arka planı bulanık yapmaya yarayan 5MP'lik bir derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor.
Infinity-O ekrana yükseltilen Galaxy A51'in delikli ekranında 32MP'lik bir kamera mevcut. İncelen çerçeveleri sayesinde ekran boyutu 6,5 inçe ulaşan cihaz, 4GB veya 6GB RAM, 4.000mAh pil, 64GB veya 128GB depolama ile geliyor. Exynos 9611 yonga setiyle çalışan telefon, Vietnam'da 27 Aralık'ta satışa sunulacak. Diğer bölgelerdeki satış tarihi ise henüz açıklanmadı.
Galaxy A70'in selefi olan Galaxy A71, delikli Infinity-O ekranla güncellenirken arka yüzünde L şekilli bir kamera dizilimine yer veriyor. A70 gibi 6,7 inç 1080x2400 piksel Super AMOLED ekranla gelen telefon, ekranın içerisine bir parmak izi sensörü de yerleştirmiş.
Bir miktar performans artışı kazanan telefonun işlemcisi açıklanmasa da, Snapdragon 730'la geliyor olması muhtemel. 6GB/8GB RAM ile gelen Galaxy A71, 128GB dahili depolamaya yer veriyor. Telefon, 25W hızlı şarja olanak tanıyan 4.500mAh'lik bir pil kapasitesi sunuyor.
Galaxy A71'in en önemli özelliği, yine kameraları. 64MP ana sensörle gelen cihaz, 12MP ultra geniş ve 5MP derinlik sensörüne yer veriyor. Ön yüzde ise 32MP'lik f/2,2 selfie kamerası bulunuyor.
Telefon, birkaç tasarım değişikliği ve teknik özelliklerde küçük geliştirmeler dışında Galaxy A50'ye çok benziyor. Bu değişikliklerin kullanıcıları Galaxy A71 almaya ikna edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek.
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