Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fazlası...

Samsung'un 2019 yılının sonunda piyasaya çıkardığı Galaxy A51 ve Galaxy A72 modelleri, dünyada büyük yankı uyandırmış ve bugüne kadarki en başarılı Galaxy A serisi telefonları olarak Galaxy ailesindeki yerlerini almışlardı. 2021 yılının hemen başında ilk olarak amiral gemisi Galaxy S21 serini tanıtan Güney Koreli şirket, bugün de 2021 yılı Galaxy A serisi modellerini gözler önüne serdi.
Tanıtılan akıllı telefon arasında Galaxy A72, Galaxy A52 ve Galaxy A32 yer alırken, Samsung böylece orta seviyede akıllı telefon satın almak isteyenlere seçenekler sunmuş oldu. Tanıtılan 3 modelden Galaxy A72, özellikleri itibariyle üst - orta segmente konumlandırken, Galaxy A32 ise daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak tüketicilerle buluşacak. Yeni ailenin ortanca modeli olan Galaxy A52 de Galaxy A72'ye oldukça yakın özellikler içermesiyle, muhtemelen bu sene de global çapta en çok satan Galaxy A serisi akıllı telefonlarından biri olacak. Zira selef model olan Galaxy A51, 2020 yılının ilk yarısında tüm dünyada en çok satan Android akıllı telefon olma başarısı göstermişti.
Peki, yeni telefonların özellikleri neler? Şimdi tanıtılan modellere daha yakından bakalım.
Samsung Galaxy A52 Özellikleri Neler?
Galaxy A52, Galaxy A51'e göre pek çok güncelleme barındıryor. Yeni telefon tasarımından teknik kadrosuna kadar güncellenirken, ekran boyutu ise aynı tutulmuş. Galaxy A52'nin ekranı 6.5 inç boyutunda olurken, ekran çözünürlüğü 1080x2400 piksel şeklinde. Super AMOLED panelden oluşan ekranda en önemli 2 yenilik yüksek parlaklık seviyesi ile tazeleme hızı. Galaxy A52'nin ekranı 800 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve 90 Hz tazeleme hızı sağlayabiliyor.
75.1 x 159.9 x 8.4 mm boyutlarında olana Galaxy A52, 189 gram ağırlığında olurken, telefonun arka yüzeyi plastik bir malzemeye sahip. Farklı renk seçenekleri ile mat yüzey tasarımını benimseyen Galaxy A52, çevresinde ise 3.5 mm kulaklık girişine ve microSD kart slotuna yer veriyor.
Galaxy A52'nin kamera bloğu yenilenirken, önemli yeniliklerin başında OIS desteği geliyor. Galaxy A52'ye eklenen OIS desteği ile beraber hareketli koşullarda daha net çekimlerin yapılabilmesi amaçlanmış. 10x'e kadar zum yapabilen Galaxy A52, 64 MP ana kameraya, 12 MP ultra geniş açılı kameraya ve 5'er MP makro ve derinlik kamerasına sahip.
Galaxy A52'de Qualcomm Snapdragon 720G işlemciyi tercih eden Samsung, telefonu 8 GB RAM ve 128 / 256 GB depolama alanıyla donatırken, batarya kapasitesini de artırılarak 4500 mAh'e ulaştırmış. Android 11 ve One UI 3.1 güncel işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Galaxy A52, ayrıca kutusunda şarj adaptörü de bulunduracak.
Bu ayın sonunda piyasaya çıkması beklenen Galaxy A52'nin Türkiye fiyatı ise şimdilik belli değil.
Samsung Galaxy A72 Özellikleri Neler?
Yeni tanıtılan Galaxy A serisinin en zengin özellikleri içeren modeli Galaxy A72 oluyor, fakat Galaxy A52 ile aralarında özellik bakımından çok az fark mevcut. Snapdragon 720G işlemciden güç sağlayan Galaxy A72 de 8 GB RAM ve 128 / 256 GB kapasite seçenekleriyle gelirken, telefonun bataryası 5000 mAh seviyesinde.
6.7 inç büyüklüğünde ekranın yer aldığı telefonun ekranında, 90Hz tazeleme hızı mevcut. Böylece kullanıcılara 90Hz ve 60Hz seçenekleri sunulmuş. Super AMOLED panel ekranın en çarpıcı özelliklerinden bir diğeri ise 800 nit parlaklık seviyesine ulaşılabilmesi olurken, ekran çözünürlüğü de 1080x2400 piksel şeklinde.
Galaxy S ve Galaxy Note modelleri ile benzer bir kamera bloğu tasarımına sahip olan Galaxy A72, 64 MP ana kamerasında optik imaj sabitleme özelliği içeriyor. Ayrıca 4K video kayıt yeteneği yer alırken, ana kamera f/1.8 diyaframıyla da gece çekimleri için göz kırpıyor.
Samsung, Galaxy A72'de farklı olarak telefoto lense yer vermiş. Böylece 3x optik zum yapabilen Galaxy A72, totalde ise 30x'e kadar yakınlaşma sağlayabilmesiyle yeni sınıfta fark yaratıyor.
Galaxy A72'de bulunan diğer kameralar da 5 MP makro ve 12 MP ultra geniş açılı lensler olurken, ön kamera da 32 MP ölçüsünde.
Android 11 işletim sistemi ve One UI 3.1 arayüzünün kullanıldığı Galaxy A72, 25W hızlı şarj desteği içeriyor, NFC özelliği göstriyor ve 802.11ac Wi-Fi standardını koruyor.
Telefonun boyutları ise 77.4 x 165 x 8.4 mm olurken, ağırlığı da 203 gram seviyesinde.
Tıpkı Galaxy A52 gibi Galaxy A72'nin de bu ay sonu itibariyle satışa çıkması beklenirken, Türkiye fiyatı henüz belli değil.
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