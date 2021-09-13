Samsung, Galaxy A52s Telefonuna "Sanal RAM Arttırma" İmkanı Getirdi!

Samsung, telefonunuzun RAM'ini ücretsiz olarak artırmanın bir yolunu bulmuş gibi gözüküyor. Hayır, fiziksel bir RAM artışından bahsetmiyoruz. Aslında bu, firmanın Galaxy A52s 5G'de etkinleştirdiği RAM Plus adlı bir özellik. RAM Plus özelliği, Android'de ve neredeyse tüm diğer modern işletim sistemlerinde zaten var olan bellek sayfalama özelliğinin bir tekrarı olarak tanımlanabilir.
Son güncelleme ile Samsung, Galaxy A52s 5G'ye RAM Plus özelliğini ekledi. A528BXXU1AUH9 yazılım sürümüne sahip güncelleme şu anda Hindistan'da kullanıma sunuluyor. Güncelleme, telefona 4 GB sanal bellek eklenmesinin yanı sıra kamera kararlılığını ve cihaz kararlılığını da iyileştiriyor.
Hindistan'da (veya bu güncellemenin yakın zamanda geleceği düşünülen her yerde) bir Galaxy A52s 5G kullanıcısıysanız, Ayarlar>Yazılım güncellemesi sekmesinde İndir ve Yükle'ye dokunarak güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.
Samsung kısa bir süre önce Galaxy A52s 5G'yi piyasaya sürmüştü. Daha güçlü olan Snapdragon 778G işlemcisi dışında, özellikleri ve tasarımı, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy A52 5G'ye benziyor...
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