Samsung Galaxy A6s Geliyor! İşte Sızıntılar...

Samsung, dünyanın ilk 4 kameralı akıllı telefonunu henüz tanıttı ama hız kesmiyor. Şimdi de Samsung Galaxy A6s geliyor!

Samsung Galaxy A6s geliyor! İşte sızıntılar!

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

Oyuncular buraya!

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