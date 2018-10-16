Samsung Galaxy A6s Geliyor! İşte Sızıntılar...
Samsung, dünyanın ilk 4 kameralı akıllı telefonunu henüz tanıttı ama hız kesmiyor. Şimdi de Samsung Galaxy A6s geliyor!
Samsung, Galaxy A serisi için vites yükseltti. Geçtiğimiz hafta Galaxy A serisinin ilk 3 kameralı akıllı telefonu Galaxy A7'nin Türkiye lansmanını yapan Samsung, ayrıca aynı etkinlikte dünyanın ilk 4 kameralı akıllı telefonu olan Galaxy A9'u da sergilemişti. Bu kez de Galaxy A serisine eklenecek yeni bir sızıntı ile bir kez daha gündele gelen Samsung, görünüşe göre Galxay A ailesine yatırım yapmaya devam edecek.
Samsung Galaxy A6s, fotoğraflarıyla sızmış durumda. Farklı renk seçenekleriyle dikkat çelen Galaxy A6s, eflatun, kırmızı, mavi ve siyah renklerle objektiflere yakalanmış. Telefonun arka yüzünde çift kamera dizilimi dikkat çekiyorken, arka yüzde yine bir parmak izi sensörü görüyoruz. Galaxy A6s'in ön yüzü de yine Samsung'un Infinity Display tasarım anlayışından etkilenmiş görünüyor.
Samsung Galaxy A6s Türkiye'de ise satılmayacak. Bu telefon yalnızca Çin'e özel olarak üretiliyor. Telefonun Çin dışında başka bir pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Öte yandan Galaxy A6s, Samsung fabrikalarında da üretilmiyor. Rapora göre şirket bu telefonu üçüncü parti üreticilere ürettiyor. Bu durum Galaxy A6s'i özel bir telefon yapıyor, zira ilk kez bir Samsung akıllı telefonu, Samsung fabrikası dışında üretilecek.
Ercan Uğurlu
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