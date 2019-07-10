Samsung Galaxy A70 İnceleme
Samsung Galaxy A70 gerçekten söylendiği kadar iyi mi? A'dan Z'ye test ettik. İşte son kararımız!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un yenilenen Galaxy A serisinin yeni modeli Galaxy A70 olmuştu. Hatırlarsanız telefonun tanıtımında bulunmuş ve ön incelemesini de sizlerle zamanında paylaşmıştık. Bu defa daha detaylı olarak değerlendireceğimiz Galaxy A70, orta sınıf akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Şimdi telefonun ne gibi özellikler sunduğundan tasarımından ve performansından yavaş yavaş bahsetmeye başlayalım.
Samsung Galaxy A70 Tasarımı
Tasarım olarak Galaxy A70 de tıpkı daha önce incelediğimiz Galaxy A50 gibi oldukça çekici bir model oluyor. Telefonun arka yüzeyi oldukça güzel şekilde işlenmiş ve bu sayede ışığa göre farklı tonlar yakalayabiliyor. Ancak bu, telefonun arka yüzeyinin plastik olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Evet, Galaxy A70'in arka yüzeyi plastik malzemeye sahip; öte yandan telefonun çerçevesi de keza plastik; metal değil.
Galaxy A70'in kalınlığı 7.9 mm. Bu değerle Galaxy A50'den az da olsa daha kalın duran Galaxy A70, 183 gramlık ağırlığıyla da yaklaşık 20 gram daha ağır bir telefon oluyor.
Telefonun güç ve ses butonları telefonun sağ tarafında yer alırken, sol tarafta da microSD kart ve SIM kart çekmecesi bulunuyor. Alt tarafa baktığımızda da burada 3.5 mm kulaklık girişini, USB-C portunu ve hoparlör ızgarasını görüyoruz. Bu noktada Galaxy A70'in stereo hoparlör bulundurmadığını da söyleyelim.
Samsung Galaxy A70 Ekranı
Samsung Galaxy A70'in ekranı A50'ye göre biraz daha büyük; 6.7 inç boyutunda. 1080x2400 piksel çözünürlüğünde görüntü üreten ekran, Corning Gorilla Glass 3 ile düşme ve çizilmelere karşı korunuyor.
Yüzde 86 oranında ekran – gövde oranı sunan Galaxy A70, pek çok akıllı telefondan farklı olarak 20:9 görüntüleme oranı sunuyor ve bununla geniş bir görüntü alanı sunuyor. Panelin de Super AMOLED olarak tercih edilmesiyle beraber iyi bir görüntüleme deneyimi elde edebiliyorsunuz. Ekran canlı renk üretimi sağlıyor ve derin siyahlarla güzel görünüyor. Bu sayede özellikle telefonda fazla video içerikleri tüketen ve Netflix takipçileri Galaxy A70'in ekranından memnun kalacaklardır kanaatindeyiz. Ancak telefonun 393 ppi seviyesinde olan piksel yoğunluğunu biraz düşük bulduğumuzu da söyleyelim.
Galaxy A70 de tıpkı Galaxy A50 ve Galaxy A80 modelleri gibi ekran altı parmak izi tarayıcı içeriyor. Alt kısımda olan bu sensöre erişim kolay. Kurulumu basit, ancak yaptığımız denemelerde çok hızlı olmadığını gözlemlediğimizi de belirtmemiz lazım. Bu segmentte daha önce incelediğimiz farklı modellerde daha akıcı bir performans bulmuştuk.
Samsung Galaxy A70 Özellikleri ve Performansı
Galaxy A70'te kullanılan işletim sistemi Android 9. Arayüz olarak da telefonda artık pek çok Samsung modelinde yer aldığı gibi One UI bulunuyor.
Telefonda işlemci olarak bu kez Samsung'un Exynos işlemcisini görmüyoruz. Bu modelde Qualcomm ile çalışan Samsung, tercihini Snapdragon 675'ten yana kullanmış. 11nm FinFET fabrikasyon sürecinin eseri olan bu işlemci, 2 performans 6 verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. 2.0 GHz frekanslı Kryo 460 Gold ve 1.7 GHz frekanslı Kyro 460 Silver çekirdekleri ile Galaxy A50'ye nispeten daha performanslı çalışan Galaxy A70, test sonuçlarında ise sınıfına uygun sonuç üretiyor.
İşlemci performansına dönük Geekbench testinden tek çekirdek skoruyla 2054 puan toplayan Galaxy A70, çoklu çekirdek performansıyla da 6326 puan toplayabiliyor. AnTuTu Benchmark'a baktığımızda ise, burada da telefonun 167284 puan aldığını görüyoruz. Bu skorlarla beraber telefon, sıralamada Galaxy A50'den doğal olarak birkaç basamak daha yukarı yerleşiyor.
Test sonuçların günlük kullanıma yansıması, akıcı bir deneyim sağladığı yönünde oluyor. Galaxy A70 ile web gezintileri olsun, kullanılan çeşitli uygulamalar olsun, arayüz dolaşımları olsun, akıcı bir kullanım sağlayabiliyor.
Galaxy A70, 6 GB RAM kapasitesine sahip ve depolama alanı da 128 GB olarak karşımıza çıkıyor. İsterseniz bu kapasiteyi 512 GB daha arttırabildiğiniz telefonda grafik birimi de Adreno 612. Grafik tarafındaki performansıyla da oyunculara uygun bir seçenek olan Galaxy A70, akıcı şekilde PUBG oynatabiliyor. Öte yandan PUBG'ye alternatif olarak Asphalt 9: Legends de oynadığımız telefon, burada da kendinden memnun bıraktı. Öte yandan telefonun ısı yönetiminin de gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Samsung Galaxy A70 Pil Perfomransı
Galaxy A70'in batarya kapasitesi de Galaxy A50'ye göre daha geniş; 4500 mAh seviyesinde. Telefon günlük normal kullanımlarda 1,5 günü rahat çıkartabiliyor. Ancak kullandığımız süre içinde daha spesifik testlerde de değerlendirdiğimiz telefon, Wi-Fi açık ve yüzde 50 parlaklık değerinde 13 saatin üzerinde bir web dolaşımı performansı gösterdi. Video noktasında da yaklaşık olarak 17 saat kadar pil performansı sağlayabiliyorsunuz bu telefonla.
Şarj noktasına geldiğimizde, Galaxy A70'te 25W'lık bir adaptörün kutuda yer alması oldukça sevindirici. Bu sayede telefonun yaklaşık yüzde 40'ını 30 dakika içinde doldurabiliyorsunuz. Ancak tam kapasite şarj olması için yaklaşık olarak 1 saat 45 dakika kadar beklemeniz gerekecek olduğunu da söyleyelim.
Samsung Galaxy A70 Kameraları
Gelelim Galaxy A70'in kameralarına. Telefonun ön yüzünde 32 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyaframa sahip bir ön kamera yer alıyor. Arka tarafta da 3'lü kamera diziliminin bulunduğunu görüyoruz. Bunlar arasında ana kamera yine 32 MP ölçüsünde. f/1.7 diyaframlı ve faz algılamalı olan ana kameraya 8 MP'lik ultra geniş açılı ve 5 MP olarak yer alan derinlik sensörü eşlik ediyor.
Galaxy A70'in sahip olduğu kameralarla beraber özellikle gün ışığında harika performans sergilediğinden bahsedebiliriz. Ancak aynı şey güneş battığında pek geçerli olmuyor. Telefonda herhangi bir gece modu da bulunmadığından kameraların yeteneklerinden düşük ışıkta pek yararlanamıyorsunuz. Gece çekilen fotoğraflarda grenler yüksek ve detay kaybı fazla oluyor. Fakat gün içinde gerek arka kamerayla gerek ön kamerayla çekeceğiniz fotoğraflardan gayet memnun kalacağınızı söyleyebiliriz. Bu senaryoda da doğru renkler ile güzel kontrast yakalayabiliyorsunuz.
Telefon 4K çözünürlükte 30 kare video kaydı yapabilirken, Full HD'de de 60 kare kayıt perofrmansı gösterebiliyor. Ancak ana kamerada ne yazık ki herhangi bir OIS veya EIS bulunmuyor. Yani optik imaj sabitleyici veya elektronik video stabilizasyon yok. Bunların noksanlığı da kuşkusuz hareketli video çekimlerinize olumsuz olarak yansıyor.
Şimdi sizlerle Galaxy A70 ile çektiğimiz örnek fotoğrafları da bir arada paylaşalım.
Samsung Galaxy A70 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak toparlayacak olursak, Galaxy A70, segmenti dahilinde iyi modellerden biri oluyor. Geniş ekranı ve pil performasıyla multimedya tüketimi için gayet başarılı bir telefon. Genel çalışma performansıyla da kullanıcısını memnun edecektir. Öte yandan Galaxy A70 için aslında kabaca Galaxy A50'nin birtakım özelliklerinin güncellendiği modeli olduğunu söylemek de zor değil pek tabii. Performans olarak birbirine oldukça yakın duran telefonların fiyat olarak da aralarında 400 – 500 TL kadar bir fark var. Galaxy A70 şu an 2999 TL fiyatla bulunabiliyorken, Galaxy A50 ise 2500 TL dolaylarında mevcut. Bu anlamda bütçe olarak Galaxy A70'e erişemeyen kullanıcılar, Galaxy A50'ye yönelebilirler.
CHIP Online Notu: %85
Artılar
+ Başarılı ekran
+ Pil ömrü
+ Tasarımı güzel görünüyor
+ One UI arabirimi
+ Güvenilir performans
+ Gün ışığında kamera deneyimi
Eksiler
- Kamera düşük ışık performansı
- OIS ve EIS yok
- Parmak izi sensörü hızı
- Stereo hoparlör yok
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