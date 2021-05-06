Samsung, Galaxy A82 5G'yi "Resmen" Doğruladı

Samsung, kısa bir süre önce yeni nesil orta sınıf A serisi akıllı telefonlarından Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerini duyurmuş ve akabinde de satışa sunmuştu. Ülkemizde de bulunabilen her 2 telefondan sonra bu kez de premium orta segment modellerinden Galaxy A82 5G'nin yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Yeni gelen raporlar da bunun doğrulandığını gösteriyor.
Galaxy A82 5G, Samsung'un resmi web sitesinde yayınladığı güncelleme takviminde kendine yer bulmuş durumda. Şu an halen bu sayfa üzerinden erişebilir durumda olan sayfada bulunan telefonlar arasında Galaxy A82 5G adını görebilirsiniz.
Samsung, Galaxy A80 modelini 2019 yılında piyasaya sürmüş ve Türkiye'de satışa çıkarmıştı. Motorize kameralı yapısıyla farklı bir kullanım sunan bu modelden sonra Galaxy A81 ise tanıtılmamıştı. Görünüşe göre yola Galaxy A82 ile devam edecek olan Samsung, bu telefonunda da aynı yapıyı koruyacağı henüz bilinmese de, gelen sızıntılar yeni modelin daha çok Galaxy Quantum 2'ye benzeyeceğini iddia ediyor.
Galaxy Quantum 2, geçtiğimiz ay Güney Kore'de satışa çıkmış ve tasarım çizgisi ile Galaxy A52 ve Galaxy A72 tasarım dilini benimsediği görülmüştü. Buna bakarak Galaxy A82 5G'nin de aynı çizgide yoluna devam edeceği düşünülüyor. Peki, Galaxy A82 5G'nin diğer özellikleri neler olacak?
Adından da anlaşılabileceği gibi Galaxy A82 5G, 5G desteğine sahip olacak. Ancak cihazın Türkiye varyantında bu özellik çıkartılmış olabilir, zira Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerinde böyle olmuştu.
Bunun dışında Galaxy A82 5G'de 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranın kullanılması ve bu ekranın 120 Hz tazeleme hızına sahip olması beklenirken, telefondaki çözünürlük de Full HD+ şeklinde yer alacak.
Galaxy A82 5G, kutudan Android 11 ile çıkacakken, Snapdragon 865+ işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da bilinen diğer detayları arasında. Ön tarafta 10 MP selfie kamera, arkaya bakan tarafta ise 3 kamera bulunması bekleniyor. Bu kameraların 64 MP, 12 MP ve 5 MP şeklinde bulunacağı da görüşler arasında.
25W hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasitesinde batarya, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, microSD kart yuvası ve USB Type-C bağlantısının da telefonda olması kuvvetle muhtemel. Ancak elbette tanıtılmadan kesinlik kazanmış değil.
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