Samsung'un Galaxy A90s Bilmecesi Çözüldü!

SM-A907F model numaralı Samsung cihazında kullanılması gereken batarya kısa bir süre önce Güney Kore'de sertifika alınca, Galaxy A90s iddiaları da gündeme gelmişti. SM-A907F modeli, iddialara göre Galaxy A90s olacaktı. Ancak SamMobile, bu ürünün piyasaya sürülmeyeceğini doğruladığını söylüyor.
Sammobile bundan altı ay önce SM-A907F'nin varlığını ortaya çıkarmıştı ancak Samsung, bu cihazın yerine Galaxy A90 5G'yi piyasaya sunmuştu.
Galaxy A90 5G'nin teknik olarak A90s olduğu söylenebilir ancak 5G bağlantı desteği sayesinde model numarası SM-A908B olarak fark gösteriyor. Ayrıca bu cihazın piyasaya A90s olarak gelmemesinin mantıklı olduğu da söylenebilir. Sonuç olarak Samsung'un bir "s" sürümünü sunmadan önce bir Galaxy A90 telefon yayımlamış olması beklenebilir ve Galaxy A90 olması gereken telefon Galaxy A80 olarak gelmişti. Kısacası, Samsung'un 2019 Galaxy A serisinin üst seviyesi için bir isim üzerinde karar veremediği ve Galaxy A90s'nin artık var olmadığı söylenebilir.
Var olan telefonlardan biri ise Galaxy A91 ve bu telefonun model numarası da SM-A915F. Kısa bir süre önce özellikleri sızan A91, Galaxy A90 5G gibi üst seviye bir telefon olacak ve Snapdragon 855, 4500mAh batarya ve 45W hızlı şarj gibi özellikler ile sunulacak. Galaxy A91'in ne zaman sunulacağı henüz tam olarak net değil ancak Android 10 ile test edildiği düşünülürse, Galaxy S11'den sonra geleceği tahmin edilebilir.
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