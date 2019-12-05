Samsung, Galaxy A91 ile Yeni Tasarım Deneyecek

Samsung, Galaxy A (2020) serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve yeni modeller, 2020 yılına girmemizle yavaş yavaş tanıtılmaya başlayacak. Bu yeni modellerden biri olacak olan Galaxy A91 ise, ortaya çıkan yeni bir sızıntı ile kendini gösterdi.
Görselleriyle sızan Galaxy A91, Samsung'un bu modelinde farklı bir tasarım dilini kullanacağına işaret ediyor. Telefonun ince hatları, arka kısımdan kenarlara doğru daha da incelen gövdesi, ön yüzünde neredeyse çerçevesiz ekran tasarımı ve yuvalatılmış köşeleri ile diğer Galaxy A modellerine göre nispeten farklılaşan Galaxy A91, ayrıca arka kısımda da L şeklinde bir kamera seti bulunduracak.
Arka yüzde geniş bir alana yayılmış kamera modülünü bulunduracak olan Galaxy A91, burada lenslerin yerleşimiyle L şeklinde bir desen oluşturacak. Muhtemelen 4'lü bir kamera kurulumun yer alacağı Galaxy A91'de, parmak izi sensörü ise arka yüzde bulunmayacak. Parmak izi sensörü yine ekrana entegre biçimde karşımıza çıkacak. Bu arada telefonun çevresinde bir 3.5 mm kulaklık girişi de yer almıyor.
Galaxy A91 için konuşulan teknik kadro ise çarpıcı. Qualcomm'un selef amiral işlemcisi Snapdragon 855'ten güç sağlayacak olan telefonda, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacağına işaret ediliyor.
Telefonda ekran ise 6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ olarak karşımıza çıkacak. 4500 mAh kapasitesinde bir bataryanın ve hızlı şarj desteğinin de yer alacağı konuşulan Galaxy A91'i 2020 yılında ne zaman göreceğimiz ise şimdilik muamma.
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